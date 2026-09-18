Desidia en Termas del Arapey: denuncian abandono deliberado para privatizar el complejo

Sospechas de privatización

La falta de insumos de bajo costo y el desgaste de las áreas de uso común reflejan el declive del predio, según constataron en el lugar. "No se reponen cuestiones básicas", como por ejemplo canillas, tapas del desagüe, y falta mantenimiento en las duchas y los vestuarios. "Esa clase de imagen cuando un turista llega a Termas del Arapey es totalmente desalentadora", señaló Gómez.

De acuerdo al comunicador, con el abandono y deterioro se busca generar un terreno propicio para la concesión a manos privadas, una estrategia que contrapuso con lo aprobado recientemente en la Junta Departamental respecto a la privatización del área de Recolección. "¿Qué es lo que nos asegura que el día de mañana no nos pueda pasar exactamente lo mismo con un centro termal tan importante, y viendo las condiciones en las cuales se encuentra".

Promesas y ausencias

Por su parte, Santiago Vlaeminck precisó que las falencias vienen de tiempo atrás, aunque subrayó el impacto de decisiones tomadas durante la actual administración encabezada por Carlos Albisu. "[El deterioro] no viene desde hace dos días, hay responsabilidades de los gobiernos anteriores. Pero por ejemplo, la piscina techada de Termas de Arapey se cerró con el gobierno de Albisu en diciembre del 2025", puntualizó.

"Quienes prometieron un cambio y tenían la receta mágica y pidieron un fideicomiso de más de 60 millones de dólares para invertir y levantar Salto terminan sumergiendo aún más al departamento", agregó.

Asimismo, apuntó directamente a la conducción de la Dirección de Turismo, encabezada por Eduardo Sanguinetti, exministro durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. "La responsabilidad de Carlos Albisu es la de sostener en el cargo como director de turismo a una persona que no trabaja en Salto, que no vive en Salto, que solo cobra el sueldo y que no se lo ve por aquí", expresó Vlaeminck.

Para argumentar su postura, el periodista contó que la semana operadores de las termas de Guaviyú renunciaron a la mesa interinstitucional llamada Destino Termas, que está compuesta por operadores públicas y privados, porque no conocían a Sanguinetti y consideraban que "la mesa había dejado de ser ejecutiva por la no presencia". "Que no le conozcan la cara al director de turismo en una mesa tan importante para el destino termas habla por sí mismo de la dejadez y desidia que hay", sentenció.

¿Dónde está Sanguinetti?

Finalmente, Vlaeminck reveló los hallazgos de una indagatoria periodística realizada para el portal El Enfoque sobre el paradero del jerarca comunal. "Todos los salteños se preguntan dónde está Sanguinetti. Empezamos a indagar dónde estaba y encontramos que está haciendo campaña para la candidatura de [Pablo] Schiavi, que es la lista opositora a la de Ignacio Ruglio en el club Atlético Peñarol, donde se lo ha visto en actividades públicas por Peñarol pero no se lo ve en Salto donde le pagamos cifras altas", aseveró,

"Lo que dice el salteño hoy día es que se le está pagando a Sanguinetti, con recursos públicos, el hobby de querer ser dirigente de Peñarol".