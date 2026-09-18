Luego de semanas de ocupaciones estudiantiles el Codicen se integra a negociaciones por titulación

Los estudiantes no pudieron participar de la tripartita del lunes a la mañana, como tampoco lo hizo el Consejo de Formación en Educación (CFE). Estos actores sí se encontraron el lunes a la tarde para una reunión que ya había acordada de negociación sobre la titulación de los estudiantes avanzados en ejercicio de la docencia. De este encuentro no participó el sindicato docente que estaba reunido evaluando levantar el paro, lo que finalmente sucedió.

Según explicó a Caras y Caretas el consejero electo por los docentes Julian Mazzoni “la comisión va a tratar la titulación con presencia de estudiantes, del Sindicato de los Docentes, de las Asambleas Técnico Docentes, de las comisiones de carrera y de egresados”. Por lo tanto “es una comisión amplia que va a permitir, no sin dificultades, encauzar las discusiones en torno a este tema que ha sido bastante complejo y que ha llevado a un mes y pico de ocupación”, apuntó.

El martes en la sesión del Codicen se resolvió que “a invitación del Consejo de Formación en Educación se va a estar presente en las reuniones de la comisión con los estudiantes”, señaló. Por lo que “va a haber un reconocimiento del conjunto de los integrantes del Codicen de los estudiantes como interlocutores válidos en esta situación”, expresó.

Si bien el Sidfe reclamó que el Codicen anulara la decisión que tomó por mayoría, de utilizar la virtualidad como mecanismo ante ocupaciones, y que no solo se suspendiera su aplicación, Mazzoni explicó que esto no se laudo. “Hoy la virtualidad está suspendida por un tiempo más, a pesar de que algunos centros permanecen ocupados”, indicó. La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) acompaña el reclamo.

“La CSEU ofreció sus buenos oficios para intentar este trasladar todo esto al movimiento estudiantil y que defina con total autonomía” si continúan las ocupaciones o no “pero tenemos la sensación de que con esto que se resolvió se encauzaría el proceso”, auguró. “No va a estar exento de de controversias, pero van a desarrollar en un ámbito de intercambio”, insistió.

Consultado sobre la capacidad resolutiva del grupo de trabajo Mazzoni evaluó que “va a llegar a un acuerdo, y va a hacer una propuesta que después va a ser manejada en el Codicen”. Por lo que entiende “que el espíritu es que ese acuerdo sea respetado”.

Uno de los problemas que tienen los estudiantes para incidir en la discusión es que actualmente la Consejería Estudiantil en el CFE está vacante, por lo que su representación se ve dificultada. Según explicó Mazzoni “hubo un intento por parte del consejo” de que se ampliaran las elecciones del 3 de octubre para el Codicen “pero eso lo desestimó la Corte Electoral porque implicaría una elección totalmente distinta con otro padrón”. Por lo tanto “va a quedar pendiente la elección del consejero o consejera estudiantil en el CFE”, reconoció.

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En diálogo con Éramos Tan Progres de Caras y Caretas TV, la consejera docente en el CFE, Gabriela Rico, criticó que cuentan con “pocos recursos humanos y financieros para todo lo que tienen que atender". Hay problemas propios “y lo de la titulación no era un tema prioritario para el CFE, lo discutimos por la injerencia del Codicen”, cuestionó.