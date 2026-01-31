Los salarios tuvieron un crecimiento real de 2,26% en 2025

El INE indicó que la menor variación observada en algunos sectores durante 2025, en comparación con 2024, respondió a diversos factores: ajustes salariales inferiores a los del año previo, la demora en la firma de las actas de la nueva ronda de los Consejos de Salarios y el tiempo de procesamiento de los pagos por parte de las empresas.

En contraste, se registraron variaciones superiores en la construcción en 2025, explicadas por la estructura del convenio vigente, que incluye un correctivo salarial condicionado al desempeño de la actividad.