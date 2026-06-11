La Justicia condenó a un ciudadano brasileño de 19 años por la coautoría del homicidio de un adolescente de 15 años, ocurrido el 20 de octubre de 2025 en el barrio La Teja de Montevideo. Recibió una pena fue de siete años y seis meses de prisión.
Siete años y medio de cárcel
Brasileño de 19 años fue condenado por matar a un adolescente en La Teja
El ciudadano brasileño deberá cumplir una pena de siete años y medio en la cárcel por la coautoría del homicidio de adolescente de 15 años ocurrido en 2025.