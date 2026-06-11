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Sociedad brasileño | adolescente | La Teja

Siete años y medio de cárcel

Brasileño de 19 años fue condenado por matar a un adolescente en La Teja

El ciudadano brasileño deberá cumplir una pena de siete años y medio en la cárcel por la coautoría del homicidio de adolescente de 15 años ocurrido en 2025.

Brasileño irá siete años y medio a prisión por el homicidio del menor.

Brasileño irá siete años y medio a prisión por el homicidio del menor.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia condenó a un ciudadano brasileño de 19 años por la coautoría del homicidio de un adolescente de 15 años, ocurrido el 20 de octubre de 2025 en el barrio La Teja de Montevideo. Recibió una pena fue de siete años y seis meses de prisión.

El joven ahora condenado por solicitud de la fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, había sido detenido el pasado 24 de octubre por policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, consignó Subrayado.

El homicidio del adolescente en La Teja

El mediodía del 20 de octubre pasado, la víctima se encontraba en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant cuando fue atacado a tiros. Pasadas las 14:00, el 911 recibió varias llamadas alertando el crimen y que los tiros habían sido realizados desde una moto.

En la escena del crimen, los agentes de la Policía Científica incautaron cinco casquillos de bala.

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