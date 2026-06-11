Nuevas categorías para el trabajo doméstico: cuáles son y cuándo comenzarán a aplicarse

La categoría General incluye las labores habituales vinculadas al mantenimiento del hogar, como limpieza, lavado, planchado, realización de mandados, atención de espacios comunes y exteriores, así como el cuidado de mascotas. También contempla aquellos casos en que las tareas de cocina o de cuidados son secundarias y no representan la actividad principal de la jornada.

Por su parte, la categoría Cocina comprende a quienes se dedican de manera principal y habitual a la preparación de alimentos para el hogar, incluyendo la elaboración de comidas y la planificación de menús.

En tanto, la categoría Cuidados abarca a las personas cuya función principal es la atención directa y permanente de niñas, niños, adolescentes, personas mayores o personas con distintos grados de dependencia.

Salarios

El acuerdo también estableció salarios mínimos de referencia para las nuevas categorías. Al 30 de junio de 2026, el salario mínimo para la categoría Cocina será de 32.875 pesos, mientras que para la categoría Cuidados ascenderá a 33.935 pesos.

Además, se aclaró que la implementación de las nuevas categorías no tendrá carácter retroactivo ni dará lugar a reclamos por períodos anteriores. El convenio también definió los ajustes salariales correspondientes al período comprendido entre el 1.º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2027, así como los mecanismos de correctivo previstos para la actividad.

La incorporación de estas categorías representa un nuevo paso en el proceso de profesionalización del trabajo doméstico y busca adecuar la clasificación laboral a las distintas responsabilidades que hoy existen dentro del sector.