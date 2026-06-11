Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad trabajo doméstico | categorías | áreas

En Uruguay

Nuevas categorías para el trabajo doméstico: cuáles son y cuándo comenzarán a aplicarse

Nuevas categorías para el trabajo doméstico comenzarán a aplicarse próximamente. Conocé cuáles son y qué tareas comprende cada una.

Trabajo doméstico.

Trabajo doméstico.

 Ilustrativa
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

A partir del 1.º de julio de 2026 comenzará a regir un nuevo sistema de categorías para el sector del trabajo doméstico en Uruguay, una modificación para reconocer de forma más específica las distintas tareas que desempeñan las trabajadoras y los trabajadores de la actividad.

La medida fue acordada el 5 de diciembre de 2025 en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios, mediante un convenio alcanzado entre representantes del Poder Ejecutivo, el sector empleador y el sector trabajador. Las cláusulas 6 y 7 del acuerdo establecieron que la nueva clasificación comenzaría a aplicarse desde julio de 2026, tras un período de adecuación destinado a facilitar su implementación.

Tres áreas diferenciadas

Hasta ahora, las diferentes funciones desarrolladas dentro del ámbito doméstico se encontraban comprendidas dentro de una misma categoría. Con el nuevo esquema se crean tres áreas diferenciadas, General, Cocina y Cuidados, con el objetivo de reflejar con mayor precisión las responsabilidades de cada tarea.

La categoría General incluye las labores habituales vinculadas al mantenimiento del hogar, como limpieza, lavado, planchado, realización de mandados, atención de espacios comunes y exteriores, así como el cuidado de mascotas. También contempla aquellos casos en que las tareas de cocina o de cuidados son secundarias y no representan la actividad principal de la jornada.

Por su parte, la categoría Cocina comprende a quienes se dedican de manera principal y habitual a la preparación de alimentos para el hogar, incluyendo la elaboración de comidas y la planificación de menús.

En tanto, la categoría Cuidados abarca a las personas cuya función principal es la atención directa y permanente de niñas, niños, adolescentes, personas mayores o personas con distintos grados de dependencia.

Salarios

El acuerdo también estableció salarios mínimos de referencia para las nuevas categorías. Al 30 de junio de 2026, el salario mínimo para la categoría Cocina será de 32.875 pesos, mientras que para la categoría Cuidados ascenderá a 33.935 pesos.

Además, se aclaró que la implementación de las nuevas categorías no tendrá carácter retroactivo ni dará lugar a reclamos por períodos anteriores. El convenio también definió los ajustes salariales correspondientes al período comprendido entre el 1.º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2027, así como los mecanismos de correctivo previstos para la actividad.

La incorporación de estas categorías representa un nuevo paso en el proceso de profesionalización del trabajo doméstico y busca adecuar la clasificación laboral a las distintas responsabilidades que hoy existen dentro del sector.

Temas

Te puede interesar