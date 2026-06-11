Antel invertirá en conectividad para las canchas de baby fútbol

Antel proveerá conectividad inalámbrica, servicio de datos de acceso gratuito y capacidades digitales. Además, aportará equipamiento informático para apoyar la capacitación y gestión del personal del club, incluyendo PCs donadas a través del programa Antel Integra.

En esta oportunidad, la inauguración en la liga de José Pedro Varela está destinada a más de 400 niños y 200 niñas de los clubes de baby fútbol Deportivo el Rayo, Industrial, Gremio y Granada.

La próxima será la cancha de Boca Juniors de la ciudad de Melo, Cerro Largo.