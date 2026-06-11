Antel invertirá para brindar conectividad en las canchas de baby fútbol de todo el país, en un plan impulsado por el gobierno para consolidar espacios deportivos seguros y de uso comunitario.
Desarrollo deportivo, social y comunitario
Antel invertirá en conectividad para las canchas de baby fútbol
El presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguró el miércoles 10 de junio la conectividad e iluminación de la primera cancha, perteneciente a la liga de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja.