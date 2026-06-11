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Sociedad Antel | canchas | baby fútbol

Desarrollo deportivo, social y comunitario

Antel invertirá en conectividad para las canchas de baby fútbol

El presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguró el miércoles 10 de junio la conectividad e iluminación de la primera cancha, perteneciente a la liga de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja.

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El Plan Nacional de Iluminación de Canchas de Fútbol Infantil es impulsado por la Secretaría Nacional del Deporte, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, Antel, UTE y las intendencias departamentales.

El objetivo es ampliar las horas de uso de las canchas a través de la instalación de sistemas de iluminación adecuados, conectividad pública y otras mejoras, fortaleciendo el desarrollo deportivo, social y comunitario de niñas y niños.

Antel proveerá conectividad inalámbrica, servicio de datos de acceso gratuito y capacidades digitales. Además, aportará equipamiento informático para apoyar la capacitación y gestión del personal del club, incluyendo PCs donadas a través del programa Antel Integra.

En esta oportunidad, la inauguración en la liga de José Pedro Varela está destinada a más de 400 niños y 200 niñas de los clubes de baby fútbol Deportivo el Rayo, Industrial, Gremio y Granada.

La próxima será la cancha de Boca Juniors de la ciudad de Melo, Cerro Largo.

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