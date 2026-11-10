Joven de 26 años fue asesinado en Belvedere: recibió una puñalada y cinco tiros en la espalda

Investigadores trabajan en la escena del homicidio

En el lugar donde ocurrió el homicidio: una pieza que funciona como boca de venta de drogas y achique para adictos a la pasta base, trabajaron investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y agentes de la Policía Científica, quienes al relevar la escena del crimen, hallaron cinco casquillos de bala.

También relevaron cámaras de videovigilancia de la zona y recogieron testimonios de testigos para conocer las circunstancias del ataque mortal e identificar a los responsables del crimen.