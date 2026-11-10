Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada y cinco disparos de arma de fuego en la mañana de este martes en una boca de venta de drogas en un pasaje ubicado entre las calles Bernardo de Guzmán y Emancipación, en el barrio Belvedere (Montevideo).
En una boca de drogas
Joven de 26 años fue asesinado en Belvedere: recibió una puñalada y cinco tiros en la espalda
El joven asesinado este martes de mañana en un pasaje del barrio Belvedere se encontraba en una precaria pieza en la que se vende y se consume pasta base.