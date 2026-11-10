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Sociedad Belvedere | Asesinado | joven

En una boca de drogas

Joven de 26 años fue asesinado en Belvedere: recibió una puñalada y cinco tiros en la espalda

El joven asesinado este martes de mañana en un pasaje del barrio Belvedere se encontraba en una precaria pieza en la que se vende y se consume pasta base.

Homicidio en una boca de Belvedere.

Homicidio en una boca de Belvedere.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada y cinco disparos de arma de fuego en la mañana de este martes en una boca de venta de drogas en un pasaje ubicado entre las calles Bernardo de Guzmán y Emancipación, en el barrio Belvedere (Montevideo).

De acuerdo con información policial citada por Subrayado, el joven se encontraba en una pieza de chapa cuando fue apuñalado en el abdomen. Luego, la víctima intentó escapar corriendo por el pasaje, pero recibió cinco disparos de arma de fuego por la espalda y cayó gravemente herido en el lugar.

Si bien fue trasladado a la Emergencia del Hospital del Cerro, murió al poco tiempo de llegar al centro de salud debido a la gravedad de las heridas.

Investigadores trabajan en la escena del homicidio

En el lugar donde ocurrió el homicidio: una pieza que funciona como boca de venta de drogas y achique para adictos a la pasta base, trabajaron investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y agentes de la Policía Científica, quienes al relevar la escena del crimen, hallaron cinco casquillos de bala.

También relevaron cámaras de videovigilancia de la zona y recogieron testimonios de testigos para conocer las circunstancias del ataque mortal e identificar a los responsables del crimen.

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