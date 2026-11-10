Comerciantes de Tacuarembó reclaman medidas de alivio fiscal

En conferencia de prensa, directivos de la gremial empresarial advirtieron que "la inactividad de la planta frigorífica repercute de forma directa en la circulación del dinero y en el nivel de ventas de los comercios de todos los rubros".

Representantes de la institución, agrega Portal del Norte, "señalaron que la falta de liquidez en el departamento ha llevado a varias empresas a una situación financiera crítica, observándose ya el cierre de diversos locales en la zona céntrica".

Medidas para aliviar la crisis

Destaca que el objetivo central de la petición es "evitar la quiebra de más emprendimientos y resguardar los puestos de trabajo en una ciudad con un alto índice de desempleo".

Entre las medidas propuestas se cuentan la concesión de prórrogas y facilidades de pago para las contribuciones especiales de la Seguridad Social, la revisión del régimen de intereses, multas y recargos, renegociación, mantenimiento o adecuación de los convenios de pago vigentes, entre otras.

Precisa que desde la gremial enfatizaron que la convocatoria está abierta a todos los comercios de la capital departamental, sin distinción de si están asociados o no a la institución.

La planilla de adhesión estará disponible a partir de este lunes para que los titulares de los establecimientos acerquen su firma acreditando RUT, razón social, domicilio y vías de contacto.