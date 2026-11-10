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Sociedad comerciantes |

cierre del frigorífico

Comerciantes de Tacuarembó reclaman medidas de alivio fiscal

Sostienen los comerciantes que el cierre del frigorífico repercute en forma directa en la circulación del dinero en la ciudad.

Frigorífico Tacuarembó se mantiene inactivo.

Frigorífico Tacuarembó se mantiene inactivo.

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Por Redacción Caras y Caretas

Comerciantes y empresarios de Tacuarembó reclaman al Poder Ejecutivo y al Banco de Previsión Social (BPS) medidas de alivio fiscal destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la ciudad, ante el impacto económico derivado de la inactividad del Frigorífico Tacuarembó.

Según informa Portal del Norte, la Asociación Empresarial local "formalizó una solicitud ante el Banco de Previsión Social (BPS) y el Poder Ejecutivo para exigir la adopción de medidas extraordinarias y transitorias".

La iniciativa surge en un contexto de incertidumbre laboral y comercial, sostienen el medio.

En conferencia de prensa, directivos de la gremial empresarial advirtieron que "la inactividad de la planta frigorífica repercute de forma directa en la circulación del dinero y en el nivel de ventas de los comercios de todos los rubros".

Representantes de la institución, agrega Portal del Norte, "señalaron que la falta de liquidez en el departamento ha llevado a varias empresas a una situación financiera crítica, observándose ya el cierre de diversos locales en la zona céntrica".

Medidas para aliviar la crisis

Destaca que el objetivo central de la petición es "evitar la quiebra de más emprendimientos y resguardar los puestos de trabajo en una ciudad con un alto índice de desempleo".

Entre las medidas propuestas se cuentan la concesión de prórrogas y facilidades de pago para las contribuciones especiales de la Seguridad Social, la revisión del régimen de intereses, multas y recargos, renegociación, mantenimiento o adecuación de los convenios de pago vigentes, entre otras.

Precisa que desde la gremial enfatizaron que la convocatoria está abierta a todos los comercios de la capital departamental, sin distinción de si están asociados o no a la institución.

La planilla de adhesión estará disponible a partir de este lunes para que los titulares de los establecimientos acerquen su firma acreditando RUT, razón social, domicilio y vías de contacto.

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