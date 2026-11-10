Un policía de 24 años fue condenado por robar piezas de motos que estaban depositadas en la Comisaría 9ª de Chamizo, en el departamento de San José. El policía fue descubierto el sábado pasado manipulando una pinza metálica mientras quitaba las palancas de freno a una moto que estaba en un depósito del patio de la seccional.
Peculado, calumnia y simulación
Policía fue condenado por robar piezas de motos depositadas en una comisaría de San José
El policía fue descubierto retirando palancas de freno de moto que estaba en el patio de la seccional de Chamizo y en su mochila encontraron un faro delantero.