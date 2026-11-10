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Sociedad policía | San José | motos

Peculado, calumnia y simulación

Policía fue condenado por robar piezas de motos depositadas en una comisaría de San José

El policía fue descubierto retirando palancas de freno de moto que estaba en el patio de la seccional de Chamizo y en su mochila encontraron un faro delantero.

Seccional 9a de la Policía de San José, en la localidad de Chamizo.

Seccional 9a de la Policía de San José, en la localidad de Chamizo.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un policía de 24 años fue condenado por robar piezas de motos que estaban depositadas en la Comisaría 9ª de Chamizo, en el departamento de San José. El policía fue descubierto el sábado pasado manipulando una pinza metálica mientras quitaba las palancas de freno a una moto que estaba en un depósito del patio de la seccional.

El caso fue informado este martes por la Jefatura de Policía de San José en un comunicado en el que detalló que el policía infractor no pertenece a la Jefatura de Policía de San José sino a otra (sobre la cual no precisó) y que actualmente cumplía servicios en el pueblo de Chamizo.

Al ser consultado, el efectivo policial no pudo brindar "una explicación clara" sobre lo que estaba haciendo en el patio de la seccional policial.

Al revisar su mochila, los efectivos de Policía que trabajaron en el caso, le incautaron un faro delantero de una moto, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Justicia maragata.

Catorce meses de libertad a prueba y dos años inhabilitado como policía

La Fiscalía Letrada de San José de 2º Turno tomó el caso y el Juzgado de San José de 5º Turno determinó el pasado lunes 9 de noviembre, durante una audiencia, que el hombre sea condenado por un delito de peculado y reiterados delitos de calumnia y simulación de delitos.

El policía recibió una pena de 14 meses de libertad a prueba, una inhabilitación de dos años para ejercer como funcionario del Ministerio del Interior, se le impuso el cierre de fronteras durante el plazo de la pena y no podrá acercarse al depósito de la Comisaría 9ª de Chamizo.

Además, se le colocó una tobillera electrónica, deberá presentarse una vez por semana en una seccional policial y realizar trabajos comunitarios durante tres meses.

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