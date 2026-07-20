Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros en el centro de Maldonado

Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros sobre el mediodía de este lunes en la calle José Dodera casi José Pedro Varela, a pocas cuadras de la plaza principal de la ciudad de Maldonado y en plena zona céntrica de la capital fernandina.
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"Es una persona joven que lamentablemente pierde la vida en un hecho violento", expresó el jefe de la Policía de Maldonado Víctor Trezza, al tiempo que confirmó que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la zona del tórax, que le provocó la muerte en lugar. El presunto autor de los disparos ya fue identificado y detenido por la Policía.
Principal hipótesis del homicidio: ajuste de cuentas por tráfico de drogas
La investigación del fiscal de Homicidio de Maldonado, Sebastián Robles, buscará determinar las circunstancias del crimen y si hubo más personas involucradas en el homicidio del hombre que contaba con cuatro antecedentes penales y era investigado por delitos contra la propiedad. Al respecto, varios personas concurrieron a la sede judicial para brindar información del episodio ya que podrían tener una vinculación directa o indirecta con el crimen.
La principal hipótesis del homicidio es que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, puesto que la Policía presume que el hombre salió de una casa ubicada en las inmediaciones, considerada por los investigadores como la presunta escena del hecho de sangre.
En ese lugar, según dijo el jefe de Policía, existían indicios de que allí funcionaba una boca de venta de drogas, motivo por el cual se aguardaba la orden judicial para realizar un allanamiento bajo la supervisión del fiscal Robles.
Según explicó Trezza, las primeras actuaciones permitieron recabar registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de testigos, elementos que están siendo analizados por los investigadores. "El sistema de videovigilancia, coordinado con la colaboración de vecinos y el trabajo de Policía Científica, son los dos pilares de la investigación", sostuvo el jerarca policial.