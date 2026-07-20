Un hombre de 30 años fue asesinado a tiros en el centro de Maldonado

La principal hipótesis del homicidio es que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, puesto que la Policía presume que el hombre salió de una casa ubicada en las inmediaciones, considerada por los investigadores como la presunta escena del hecho de sangre.

En ese lugar, según dijo el jefe de Policía, existían indicios de que allí funcionaba una boca de venta de drogas, motivo por el cual se aguardaba la orden judicial para realizar un allanamiento bajo la supervisión del fiscal Robles.

Según explicó Trezza, las primeras actuaciones permitieron recabar registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de testigos, elementos que están siendo analizados por los investigadores. "El sistema de videovigilancia, coordinado con la colaboración de vecinos y el trabajo de Policía Científica, son los dos pilares de la investigación", sostuvo el jerarca policial.