El Consejo Ejecutivo de la Unesco, en su reciente sesión en París, otorgó una distinción histórica para el patrimonio uruguayo: la designación de Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Con este reconocimiento, el país integra oficialmente su segundo sitio a esta red de élite internacional, acompañando al ya consolidado Geoparque Grutas del Palacio.
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Manantiales Serranos: El nuevo tesoro de Uruguay reconocido por la Unesco
Uruguay suma su segundo Geoparque Mundial en Lavalleja. Un hito que impulsa el turismo sostenible y protege las nacientes que abastecen de agua a medio país.