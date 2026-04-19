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Sociedad Manantiales Serranos | Geoparque |

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Manantiales Serranos: El nuevo tesoro de Uruguay reconocido por la Unesco

Uruguay suma su segundo Geoparque Mundial en Lavalleja. Un hito que impulsa el turismo sostenible y protege las nacientes que abastecen de agua a medio país.

Geoparque en Lavalleja.

Geoparque en Lavalleja.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Consejo Ejecutivo de la Unesco, en su reciente sesión en París, otorgó una distinción histórica para el patrimonio uruguayo: la designación de Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Con este reconocimiento, el país integra oficialmente su segundo sitio a esta red de élite internacional, acompañando al ya consolidado Geoparque Grutas del Palacio.

El nuevo geoparque no es solo un paisaje de postales serranas. Abarca más de 2.000 km² en el departamento de Lavalleja, extendiéndose por zonas clave como Minas, Villa Serrana y Solís de Mataojo. Su importancia trasciende lo geológico, ya que en sus entrañas albergan las nacientes del río Santa Lucía, la fuente vital de agua potable para la mayor parte de la población uruguaya.

Para la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, esta noticia es el broche de oro a un extenso proceso de gestión. "Es una zona viva donde la comunidad interactúa con la naturaleza y se profundizan temas educativos y de cambio climático", señaló la jerarca, destacando que el éxito de la postulación radicó en el trabajo conjunto entre la sociedad civil, la academia y el gobierno.

Desafíos y proyección global

Entrar al catálogo de la Unesco no es solo un galardón, sino un contrato de responsabilidad. El estatus de Geoparque Mundial exige estándares rigurosos de preservación ambiental y gestión sostenible.

A partir de ahora, Manantiales Serranos se conecta con una red global de más de 200 geoparques en 50 países, lo que abre una ventana de oportunidades para:

El impulso del turismo científico y de naturaleza.

La captación de inversiones para el desarrollo territorial local.

La investigación académica sobre los recursos hídricos y suelos de la región.

Con este paso, Uruguay reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo que prioriza la identidad cultural y la protección de sus recursos naturales más preciados ante los desafíos ambientales del siglo XXI.

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