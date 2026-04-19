Manantiales Serranos: El nuevo tesoro de Uruguay reconocido por la Unesco

Para la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, esta noticia es el broche de oro a un extenso proceso de gestión. "Es una zona viva donde la comunidad interactúa con la naturaleza y se profundizan temas educativos y de cambio climático", señaló la jerarca, destacando que el éxito de la postulación radicó en el trabajo conjunto entre la sociedad civil, la academia y el gobierno.