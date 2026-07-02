Las condiciones invernales se consolidarán en el territorio nacional durante el próximo fin de semana. De acuerdo con las previsiones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el ingreso de una masa de aire frío generará un marcado descenso de la temperatura, baja sensación térmica y la formación de heladas agrometeorológicas, acompañadas de una reducción de la visibilidad por neblinas.
Fin de semana helado
Marcado descenso de temperatura y heladas agrometeorológicas desde este jueves
Inumet prevé un marcado descenso de temperatura para el viernes y sábado, con un aumento de la inestabilidad hacia el domingo.