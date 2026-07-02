Marcado descenso de temperatura y heladas agrometeorológicas desde este jueves

En lo macro, el termómetro registrará un levísimo incremento en las temperaturas máximas, las cuales podrían oscilar entre los 12°C y 13°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 4°C y 5°C. El viento rotará hacia el Este y Sureste, manteniendo la misma intensidad moderada.

Desmejora hacia el cierre del fin de semana

El domingo 5 de julio marcará un cambio en el patrón de estabilidad. El reporte de Inumet señala un incremento en la nubosidad que dejará el cielo predominantemente cubierto. Hacia la tarde y la noche, se prevé una desmejora en las condiciones atmosféricas, asignándose una probabilidad media de lluvias aisladas y precipitaciones escasas. Las temperaturas para el cierre del fin de semana se estiman entre los 7°C de mínima y los 14°C de máxima.