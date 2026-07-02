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Sociedad temperatura | neblinas |

Fin de semana helado

Marcado descenso de temperatura y heladas agrometeorológicas desde este jueves

Inumet prevé un marcado descenso de temperatura para el viernes y sábado, con un aumento de la inestabilidad hacia el domingo.

Marcado descenso de temperatura.

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Este escenario se hará notar desde las primeras horas del viernes 3 de julio. Las proyecciones oficiales anticipan heladas matinales generalizadas, con temperaturas mínimas que se ubicarán en el entorno de los 2°C y 3°C en gran parte del país, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 11°C. En Montevideo y el área metropolitana, el viento moderado del sector Sur (con intensidades de entre 10 y 30 km/h) mantendrá baja la sensación térmica, en una jornada donde el cielo se presentará de algo nuboso a nuboso y sin probabilidad de precipitaciones.

Sábado de neblinas y estabilidad

Para el sábado 4 de julio, se mantendrán las condiciones de estabilidad atmosférica, aunque con una presencia significativa de nubosidad. El fenómeno destacado para esta jornada será la formación de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, lo que afectará temporalmente la visibilidad horizontal.

En lo macro, el termómetro registrará un levísimo incremento en las temperaturas máximas, las cuales podrían oscilar entre los 12°C y 13°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 4°C y 5°C. El viento rotará hacia el Este y Sureste, manteniendo la misma intensidad moderada.

Desmejora hacia el cierre del fin de semana

El domingo 5 de julio marcará un cambio en el patrón de estabilidad. El reporte de Inumet señala un incremento en la nubosidad que dejará el cielo predominantemente cubierto. Hacia la tarde y la noche, se prevé una desmejora en las condiciones atmosféricas, asignándose una probabilidad media de lluvias aisladas y precipitaciones escasas. Las temperaturas para el cierre del fin de semana se estiman entre los 7°C de mínima y los 14°C de máxima.

FUENTE: Inumet

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