Investigan al padre de la niña baleada tras caer la versión del intento de rapiña

La investigación por el caso de la niña de tres años que recibió un disparo en el cuello en el barrio Piedras Blancas dio un giro en las últimas horas. La Policía indaga al padre de la menor, de 27 años, y a un amigo de este, mientras toma fuerza la hipótesis de que el disparo se produjo durante un accidente doméstico y no durante un intento de rapiña, como había denunciado inicialmente la madre.
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Caras y Caretas Diario
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La pequeña permanece internada en estado grave en el Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Pereira Rossell, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en su último parte médico.
El caso salió a la luz durante la tarde del miércoles, cuando la niña ingresó herida a la policlínica de Capitán Tula. Allí, los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el cuello y alertaron de inmediato a las autoridades debido a la gravedad de la situación.
En un primer momento, la madre relató a los efectivos policiales que un delincuente había intentado rapiñarla cerca de su vivienda y que, durante un forcejeo, el atacante efectuó un disparo que impactó en la niña. Sin embargo, esa versión comenzó a desmoronarse pocos minutos después.
Familiares de la menor que llegaron al centro asistencial reconocieron ante los investigadores que el hecho se habría producido dentro de la vivienda y que se trataría de un accidente.
A partir de esa información, efectivos del área de Investigaciones de la Zona Operacional III se dirigieron a la casa de la familia, ubicada en la esquina de Helvecia y Canoa, para realizar las primeras actuaciones.
En el lugar, los policías encontraron un impacto de bala en la mesa del comedor y varias salpicaduras de sangre, elementos que reforzaron la hipótesis de que el disparo se produjo dentro de la vivienda. Personal de Policía Científica realizó pericias para recolectar evidencias y reconstruir la secuencia de los hechos.
Padre indagado
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la principal línea de trabajo apunta a que el arma se disparó accidentalmente mientras era manipulada por el padre de la niña o por un amigo que se encontraba en la vivienda en ese momento.
Los investigadores presumen que la pequeña estaba jugando cerca de la mesa del living cuando fue alcanzada por el proyectil.
Tanto el padre como su amigo permanecen en calidad de indagados y quedaron a disposición de la Fiscalía, que ahora intenta determinar las responsabilidades penales en el hecho y esclarecer por qué la madre sostuvo inicialmente que el disparo había ocurrido durante un intento de rapiña.
Otro elemento que agrega complejidad a la investigación es que el arma utilizada aún no fue encontrada, por lo que continúa la búsqueda para determinar su procedencia y quién la manipulaba al momento del disparo.