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Sociedad

Nueva modalidad

IM prevé contenedores con "llave digital" que solo podrán abrirlos los vecinos

La comuna capitalina instalará el nuevo modelo en barrios como CH y B mientras avanza con retirar más de 7.000 contenedores antes de 2028.

IM prepara nuevos contenedores con llave digital.

IM prepara nuevos contenedores con "llave digital".

 Sofia Torres / FocoUy
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La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a instalar una nueva generación de contenedores de basura que solo podrán ser abiertos por vecinos autorizados mediante una "llave digital", una tecnología que ya se utiliza en otras ciudades y que busca reducir los problemas de vandalismo, hurgado de residuos y acumulación de basura en la vía pública.

El anuncio fue realizado por el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou, durante una entrevista en el programa Aire Fresco de Del Sol FM.

"No todos van a ser así, pero en algunas zonas vamos a colocar contenedores que para abrirlos tenés que tener determinada conexión con el contenedor. Es una llave digital que te permite tener acceso", explicó el jerarca.

Según adelantó, los primeros barrios donde se implementará esta modalidad serán los municipios CH y B, aunque el plan todavía se está ajustando con los gobiernos municipales antes de comunicarlo a los vecinos.

Cómo funcionarán

Herou explicó que el sistema permitirá que solo los residentes habilitados puedan abrir el contenedor, lo que facilitará el seguimiento de su uso y limitará el acceso de personas ajenas al barrio.

"Hay varias ciudades en el mundo que lo tienen. El contenedor está cerrado y para abrirlo solamente lo pueden abrir los vecinos del barrio donde está instalado", señaló.

Los nuevos dispositivos formarán parte de una compra de equipamiento financiada con los fondos extrapresupuestales aprobados recientemente por la Junta Departamental.

Además de estos modelos con acceso digital, la comuna capitalina incorporará contenedores con nuevas prestaciones y ampliará la instalación de contenedores soterrados en zonas como Ciudad Vieja, el Centro, avenida Libertador y grandes complejos habitacionales.

Pasar de 11.800 a 4.000

La renovación de los contenedores forma parte de un cambio más amplio del sistema de recolección. El objetivo de la Intendencia es que, hacia fines de 2028, más de 7.000 contenedores públicos desaparezcan de las calles, sustituidos por sistemas intradomiciliarios o intraprediales.

"Vamos a pasar de 11.800 contenedores a menos de 4.000", afirmó Herou.

Según explicó, los municipios A y G tendrán prácticamente cobertura total con contenedores domiciliarios, mientras que el sistema también llegará a buena parte de los municipios C, E y F.

Al reducir drásticamente la cantidad de contenedores en la vía pública, la Intendencia prevé aumentar la frecuencia de vaciado y concentrar más recursos de limpieza en las zonas donde seguirán existiendo.

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