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Sociedad

Encuesta

Casi el 75% de la población apoya la utilización de vehículos militares en seguridad interna

El 65% de las personas consultadas considera que una medida de este tipo mejorará la seguridad: el 28% entiende que mejorará “mucho”.

Los vehículos militares en el ojo de la tormenta.

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Una amplia mayoría de la población uruguaya ve con buenos ojos el involucramiento de los militares en tareas de seguridad interna, a juzgar por una encuesta realizada recientemente por la Usina a solicitud del Ministerio del Interior. La medición se realizó entre el 26 y el 30 de junio. El 22 de junio se conoció la noticia de que el Ministerio del Interior evaluaba utilizar vehículos militares para operativos de seguridad interna, disposición que se concretó el 26 de junio con la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.

La medición realizada por la Usina concluye, en primer lugar, que hay un alto nivel de conocimiento de la población sobre este anuncio del gobierno: el 94% dice haber escuchado o leído sobre la posibilidad de que la Policía use vehículos blindados del Ejército en zonas de mayor criminalidad. El 3% no tiene conocimiento del tema y otro 3% prefiere no responder.

74% muestra conformidad y 14% la rechaza

La valoración de la medida es mayoritariamente positiva: el 74% muestra su conformidad frente al 14% que la rechaza. Al 8% no le parece “ni bien ni mal” y el 4% no sabe o no contesta. La conformidad con la utilización de estos vehículos es levemente superior en el interior del país (75%) que en Montevideo (72%). La medida tiene mayor respaldo entre los jóvenes de 18 a 29 años (76% la respalda) y entre las personas de 45 a 59 años (80% la respalda), mientras que las personas entre de 30 y 44 años y los mayores de 60 años la respaldan de forma mayoritaria pero en menor medida que los otros grupos etarios (70% en ambos casos). El 85% de los votantes de la Coalición Republicana está de acuerdo con el uso de estos vehículos, frente al 67% de los frenteamplistas.

El 65% de las personas consultadas considera que una medida de este tipo mejorará la seguridad: el 28% entiende que mejorará “mucho”, el 37% que lo hará “algo”. En cambio, el 11% entiende que empeorará la situación de seguridad y el 17% que no la mejorará ni la empeorará.

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