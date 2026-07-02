Casi el 75% de la población apoya la utilización de vehículos militares en seguridad interna

74% muestra conformidad y 14% la rechaza

La valoración de la medida es mayoritariamente positiva: el 74% muestra su conformidad frente al 14% que la rechaza. Al 8% no le parece “ni bien ni mal” y el 4% no sabe o no contesta. La conformidad con la utilización de estos vehículos es levemente superior en el interior del país (75%) que en Montevideo (72%). La medida tiene mayor respaldo entre los jóvenes de 18 a 29 años (76% la respalda) y entre las personas de 45 a 59 años (80% la respalda), mientras que las personas entre de 30 y 44 años y los mayores de 60 años la respaldan de forma mayoritaria pero en menor medida que los otros grupos etarios (70% en ambos casos). El 85% de los votantes de la Coalición Republicana está de acuerdo con el uso de estos vehículos, frente al 67% de los frenteamplistas.