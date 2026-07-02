Una amplia mayoría de la población uruguaya ve con buenos ojos el involucramiento de los militares en tareas de seguridad interna, a juzgar por una encuesta realizada recientemente por la Usina a solicitud del Ministerio del Interior. La medición se realizó entre el 26 y el 30 de junio. El 22 de junio se conoció la noticia de que el Ministerio del Interior evaluaba utilizar vehículos militares para operativos de seguridad interna, disposición que se concretó el 26 de junio con la firma de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional.
Encuesta
Casi el 75% de la población apoya la utilización de vehículos militares en seguridad interna
El 65% de las personas consultadas considera que una medida de este tipo mejorará la seguridad: el 28% entiende que mejorará “mucho”.