Talleres para personas mayores: actividades gratuitas en barrios y centros comunitarios

Talleres ActivaMENTE y de bienestar físico

Entre las opciones disponibles se encuentran talleres de estimulación cognitiva bajo la propuesta "ActivaMENTE", gerontopsicomotricidad, teatro, relajación, danza y expresión corporal, taller literario, tai chi y gimnasia.

Los talleres ActivaMENTE se desarrollan en distintos barrios de Montevideo, entre ellos Tres Ombúes, Parque Rodó, Piedras Blancas y el Parque de la Amistad, además del Museo Blanes, el Centro Cultural Guyunusa y el propio Espacio Generacciones.

Por su parte, las actividades de gerontopsicomotricidad se realizan en espacios como el CRECE, Parque Bellán, el Centro Diurno y Espacio Generacciones, mientras que las propuestas de teatro llegan a Casa Comunitaria, Parque Bellán y al centro ubicado en el Cordón.

Las actividades vinculadas al bienestar físico incluyen sesiones de relajación, clases de danza y expresión corporal, tai chi y gimnasia, todas diseñadas para favorecer la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida de las personas mayores.

Taller literario

El programa también incorpora un taller literario destinado a fomentar la creatividad, la lectura y la escritura como herramientas de expresión y encuentro.

Las autoridades destacaron que todas las actividades son completamente gratuitas y forman parte de las políticas impulsadas por la comuna para promover una vejez activa y con mayor integración comunitaria.

Las personas interesadas en participar de los talleres que se realizan en el Centro Diurno, ubicado en Camino Carrasco y Pirán, pueden comunicarse al teléfono 2524 9190 para realizar la inscripción.

Quienes deseen participar en las actividades del Espacio Generacciones deben comunicarse al 1950 9565.

Para el resto de los talleres y consultas, la Secretaría de las Personas Mayores recibe llamados al 1950, internos 8692, 8611, 8607 y 8618, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 16:00 horas.