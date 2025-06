Menoni: Uruguay impulsa el turismo como derecho humano y apuesta por Latinoamérica

La intención del gobierno es consolidar e incrementar la llegada de turistas regionales, con especial énfasis en Argentina y el sur de Brasil; además, ampliar su base de turistas regionales con una estrategia centrada en mejorar la conectividad y promover el país en mercados sudamericanos y caribeños.

-¿Cómo encontró el Ministerio de Turismo al asumir?

Desde el punto de vista operativo, encontramos un ministerio que tiene en el orden de 150 funcionarios, de los cuales 40 van a tener causa jubilatoria durante este periodo. Por lo tanto, desde el punto de vista de recursos humanos, es una situación crítica.

Además, tenemos serios problemas de formación. Por ejemplo, en la parte estadística y econométrica tenemos una carencia muy grande. Para eso estamos conversando con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y la Facultad de Ciencias Económicas de Uruguay para ver si podemos conveniar con ellos y de esa forma capacitar a los funcionarios.

Desde el punto de vista estrictamente presupuestal, es un ministerio que sufrió una reducción del orden del 26 por ciento en términos reales de su presupuesto (en comparación con 2019) y eso obviamente limita muchísimo la capacidad operativa, sobre todo de difusión y promoción del destino uruguayo.

-Con respecto a la parte estadística que usted mencionaba, ¿por qué es un aspecto que está débil?

Podemos decir las cifras de turistas que han ingresado al país, pero no tenemos certeza de su permanencia y no podemos explicar esas cifras. Si me preguntan, de manera medianamente profesional, a qué se debe el incremento o el descenso de turistas de un año hacia otro, podemos hacer especulaciones, hablar de situaciones coyunturales, tanto de Argentina como de Brasil, pero atrás de eso tiene que haber una explicación medianamente profesional.

Parafraseando al presidente Orsi, no vamos a hacer de esto una guerra de cifras. Por supuesto que el mandatario está hablando de otro ámbito, de la criminalidad, pero si no podemos explicar las cifras mismas, no tiene mucho sentido.

-Con respecto al presupuesto, ¿están evaluando aumentarlo?

Estamos en la etapa de elaboración del presupuesto quinquenal. Durante el 2025, tenemos el presupuesto heredado de la administración anterior. Estamos negociando el presupuesto quinquenal, primero elaborándolo a la interna para ver nuestras líneas de acción que se van a mover dentro de dos andariveles: bases programáticas del Frente Amplio y prioridades para gobernar. Una vez que tengamos esa cifra, que ya estamos terminando, vamos a empezar las conversaciones con el Ministerio de Economía. Una vez terminadas las conversaciones con Economía, eso se reflejará en la ley de presupuestos.

-¿Pero hay alguna estimación? ¿Quieren regresar al presupuesto que había antes?

No, no tenemos ninguna estimación. Sí sabemos que estamos en un presupuesto muy inferior al que quisiéramos tener.

-En términos generales, ¿cómo evalúa la anterior gestión en materia de turismo?

Con opiniones encontradas. Cuando la administración anterior arrancó, se encontró con la pandemia del covid-19, con la peor crisis, hablando específicamente de turismo, que tengamos registro. Hubo medidas buenas, que acompañaron a la subsistencia de algunos operadores del sector, como por ejemplo las exoneraciones fiscales. Hubo otras cosas en las que sí no estamos de acuerdo, como por ejemplo, cómo se encaró el tema del turismo social y cómo se retiró el Ministerio de algunas regiones del país. Pero son matices políticos y de sensibilidad en cuanto a encarar el turismo, sobre todo el social. Por lo tanto, hay cosas buenas y malas.