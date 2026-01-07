MGAP analizará déficit hídrico antes de declarar emergencia agropecuaria

En cuanto a las acciones definidas indicó que estas consisten en:

• Instalar una mesa de trabajo permanente.

• Solicitar a la institucionalidad agropecuaria que presente el martes 13 de enero una lista de acciones concretas ante el escenario de déficit hídrico.

• Convocar a las seis gremiales agropecuarias que conforman Campo Unido a una reunión, que se desarrollará el viernes 9 de enero.

• Convocar a los gobiernos departamentales que sufran déficit de agua para consumo humano y animal.

• Integrar al Ministerio de Defensa de Nacional (MDN) para la logística de distribución.

Criterios

• Focalizar e identificar las regiones afectadas.

• Definir cada rubro afectado y la situación actual de cada uno.

• Evaluar la solvencia del productor agropecuario afectado.

Con los productores

Carámbula agregó que el martes 13 se reunirá nuevamente esta mesa de trabajo para analizar los datos técnicos y científicos necesarios para tomar decisiones concretas.

En la reunión participaron, además de Carámbula, el ministro Alfredo Fratti y los equipos técnicos de la institucionalidad agropecuaria, conformada por la Unidad de Descentralización del MGAP, el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Plan Agropecuario (IPA); Instituto Nacional de la Leche (Inale), el Instituto Nacional de Colonización (INC), y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).