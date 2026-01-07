MGAP analizará déficit hídrico antes de declarar emergencia agropecuaria

Ante la falta de lluvias, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) instaló una mesa de trabajo permanente con los representantes de la institucionalidad agropecuaria para monitorear la situación de déficit hídrico al sur y sureste del río Negro, y definir acciones de respaldo a los productores.
“Hay acciones e intervenciones estatales que se pueden tomar sin resolver la emergencia agropecuaria”, aclaró el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula, quien puntualizó que el déficit hídrico afecta a los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Lavalleja y Rocha.
Indicó que el Gobierno implementó acciones incluidas en la Política Nacional de Riego, en el marco de la convocatoria Agua para el Desarrollo Rural. También adelantó que en el correr del año se lanzará un programa para a la producción hortícola y frutícola, así como acciones para promover la contratación de seguros para diferentes rubros.
En cuanto a las acciones definidas indicó que estas consisten en:
• Instalar una mesa de trabajo permanente.
• Solicitar a la institucionalidad agropecuaria que presente el martes 13 de enero una lista de acciones concretas ante el escenario de déficit hídrico.
• Convocar a las seis gremiales agropecuarias que conforman Campo Unido a una reunión, que se desarrollará el viernes 9 de enero.
• Convocar a los gobiernos departamentales que sufran déficit de agua para consumo humano y animal.
• Integrar al Ministerio de Defensa de Nacional (MDN) para la logística de distribución.
Criterios
• Focalizar e identificar las regiones afectadas.
• Definir cada rubro afectado y la situación actual de cada uno.
• Evaluar la solvencia del productor agropecuario afectado.
Con los productores
Carámbula agregó que el martes 13 se reunirá nuevamente esta mesa de trabajo para analizar los datos técnicos y científicos necesarios para tomar decisiones concretas.
En la reunión participaron, además de Carámbula, el ministro Alfredo Fratti y los equipos técnicos de la institucionalidad agropecuaria, conformada por la Unidad de Descentralización del MGAP, el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Plan Agropecuario (IPA); Instituto Nacional de la Leche (Inale), el Instituto Nacional de Colonización (INC), y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).