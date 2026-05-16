Banca oficial: AEBU llegó a un preacuerdo para renovar el convenio colectivo

La propuesta fue presentada por el MEF durante la reunión, que se extendió por unas cuatro horas. Allí se analizaron uno a uno los distintos puntos planteados y también se ajustó la redacción final del documento.

En los próximos días el consejo informará oficialmente a los trabajadores sobre el contenido del preacuerdo y los principales aspectos acordados. La asamblea podría realizarse en la primera quincena de junio, con el objetivo de que durante las próximas semanas los funcionarios de cada banco estatal puedan analizar colectivamente el alcance del entendimiento.

El sector de banca oficial reúne entre 3.500 y 4.000 trabajadores en todo el país, incluido el personal que cumple funciones en el hospital del BSE.

Se contemplaron los principales ejes

Sobre el contenido del entendimiento, el sindicato considera que “fueron contemplados los principales ejes” de la plataforma presentada durante la negociación.

El primero de ellos refiere al mantenimiento y la renovación de los derechos y beneficios incluidos en los sucesivos convenios colectivos de la banca oficial, vigentes desde comienzos de la década de 1990. El último acuerdo había sido firmado en 2022 y venció en setiembre de 2025.

El segundo punto central fue la pauta salarial. El sindicato planteó como condición que el nuevo convenio no implicara pérdida de salario real durante su vigencia. De acuerdo con la propuesta presentada por el gobierno, el convenio se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los ajustes previstos –4,5% este año y nuevas correcciones salariales en enero de 2027 y enero de 2028– permitirían mantener el poder adquisitivo producto de la coyuntura de baja inflación y de las proyecciones realizadas por los economistas que asesoran a AEBU.

El tercer eje del preacuerdo incorpora una agenda de derechos vinculada a licencias por paternidad, cuidados en la primera infancia, horas para asistir a actividades escolares y la certificación en género promovida por Inmujeres, además del compromiso de las instituciones de implementarla.