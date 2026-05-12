MGAP inicia campaña de vacunación contra la fiebre aftosa del 15 de mayo al 15 de junio

La subdirectora de la División Sanidad Animal, Gloria Arnaud, destacó la importancia de mantener la cadena de frío y recomendó realizar la vacunación con animales descansados para asegurar una adecuada respuesta inmune.

Por su parte, el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, señaló que el ajuste en el calendario permitió evitar complicaciones en el movimiento de ganado durante el período de sequía.

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Control de residuos y mercados internacionales

En la actividad también se presentaron acciones conjuntas entre el MGAP y el Instituto Nacional de Carnes para fortalecer la concientización sobre el uso responsable de productos veterinarios y el cumplimiento de los tiempos de espera antes de la faena.

El presidente de INAC, Gastón Scayola, remarcó que el objetivo es reforzar los controles y evitar inconvenientes comerciales, especialmente con mercados internacionales como China, que ha observado residuos no tolerados en algunos embarques.