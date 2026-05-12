MGAP inicia campaña de vacunación contra la fiebre aftosa del 15 de mayo al 15 de junio

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció el inicio de una nueva campaña de vacunación contra la fiebre aftosa que se desarrollará entre el 15 de mayo y el 15 de junio en todo el territorio nacional. La inmunización será obligatoria para la totalidad del rodeo bovino y forma parte de las estrategias sanitarias que Uruguay mantiene para preservar su estatus internacional como país libre de aftosa con vacunación.
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Durante una conferencia realizada en la sede del MGAP, el ministro Alfredo Fratti explicó que la postergación de la campaña respondió a la emergencia agropecuaria registrada meses atrás debido a la sequía. Según indicó, la decisión se tomó luego de consultas técnicas que confirmaron que el cambio de fecha no representaba riesgos sanitarios.
Vacunación y cuidados sanitarios
Las autoridades informaron que las dosis ya fueron distribuidas en distintos puntos del país y recordaron que los productores deberán concurrir con conservadora, hielo suficiente y la planilla sanitaria correspondiente para retirar las vacunas.
La subdirectora de la División Sanidad Animal, Gloria Arnaud, destacó la importancia de mantener la cadena de frío y recomendó realizar la vacunación con animales descansados para asegurar una adecuada respuesta inmune.
Por su parte, el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, señaló que el ajuste en el calendario permitió evitar complicaciones en el movimiento de ganado durante el período de sequía.
Control de residuos y mercados internacionales
En la actividad también se presentaron acciones conjuntas entre el MGAP y el Instituto Nacional de Carnes para fortalecer la concientización sobre el uso responsable de productos veterinarios y el cumplimiento de los tiempos de espera antes de la faena.
El presidente de INAC, Gastón Scayola, remarcó que el objetivo es reforzar los controles y evitar inconvenientes comerciales, especialmente con mercados internacionales como China, que ha observado residuos no tolerados en algunos embarques.