MGAP distribuirá gratis la vacuna contra la tristeza parasitaria

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, anunció que las autoridades del ministerio, del Instituto Nacional de Colonización (INC), la Dirección General de Desarrollo Rural y la Unidad de Descentralización, definieron que estas vacunas serán facilitadas de forma gratuita a pequeños productores y productores familiares, y su aplicación por parte de técnicos veterinarios será sin costo.
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Cómo inscribirse y cuándo se empiezan a dar las vacunas
* Los productores interesados en la hemovacuna gratuitas deben inscribirse en la página web del MGAP.
* Los pequeños productores ganaderos inscriptos en el INC y el programa Procría serán los primeros que accederán gratis a una hemovacuna contra la tristeza parasitaria, enfermedad transmitida por la garrapata, informó el titular del MGAP en conferencia de prensa.
* Las dosis se aplicarán entre setiembre y noviembre, adelantó Fratti. Tras la distribución de vacunas provenientes de un laboratorio privado, el ministro estimó que la producción de estas vacunas será ampliada con la instalación de un laboratorio público en Paysandú.
Tristeza parasitaria: la principal causa de muerte en bovinos en el país
La tristeza parasitaria es una enfermedad provocada por hemoparásitos transmitidos por la garrapata. Según datos del MGAP, es la principal causa de muerte en bovinos. El ministro de Ganadería recordó que sus efectos en el sector generan pérdidas millonarias. Este parásito causa pérdidas anuales por 90.000.000 de dólares al país, según los datos oficiales.
Por otra parte, Fratti advirtió en la conferencia que es muy relevante cumplir con los plazos establecidos para el uso y manejo de productos veterinarios en animales, antes de la venta de la producción ganadera a los frigoríficos.
Acompañaron al ministro en la conferencia el director de Desarrollo Rural, Gabriel Ísola; el director nacional de Descentralización, Ariadne García; y el coordinador del plan Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis.