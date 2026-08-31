MGAP distribuirá gratis la vacuna contra la tristeza parasitaria

* Las dosis se aplicarán entre setiembre y noviembre, adelantó Fratti. Tras la distribución de vacunas provenientes de un laboratorio privado, el ministro estimó que la producción de estas vacunas será ampliada con la instalación de un laboratorio público en Paysandú.

Tristeza parasitaria: la principal causa de muerte en bovinos en el país

La tristeza parasitaria es una enfermedad provocada por hemoparásitos transmitidos por la garrapata. Según datos del MGAP, es la principal causa de muerte en bovinos. El ministro de Ganadería recordó que sus efectos en el sector generan pérdidas millonarias. Este parásito causa pérdidas anuales por 90.000.000 de dólares al país, según los datos oficiales.

Por otra parte, Fratti advirtió en la conferencia que es muy relevante cumplir con los plazos establecidos para el uso y manejo de productos veterinarios en animales, antes de la venta de la producción ganadera a los frigoríficos.

Acompañaron al ministro en la conferencia el director de Desarrollo Rural, Gabriel Ísola; el director nacional de Descentralización, Ariadne García; y el coordinador del plan Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis.