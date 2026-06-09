Ministerio de Economía abrió un llamado laboral para cubrir 12 cargos administrativos

La jornada laboral será de 40 horas semanales y la retribución nominal asciende a $60.980, a valores de enero de 2026.

Entre los requisitos excluyentes se exige haber culminado el Bachillerato de Educación Secundaria o su equivalente de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU). Además, los aspirantes deberán acreditar al menos un año de experiencia en el ámbito público o privado relacionada con las tareas administrativas previstas para el cargo.

Para Personas Trans, acreditar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans. (Artículo 19º del Decreto Nº104/019 de 29 de abril de 2019).

Selección

El proceso de selección incluirá la instalación del tribunal, un ordenamiento aleatorio de los postulantes, la verificación de requisitos, una prueba de oposición, la evaluación de méritos y antecedentes, una entrevista con el tribunal y el fallo final.

Previo a la designación, las personas seleccionadas deberán presentar una declaración jurada para acreditar que no mantienen incompatibilidades con otros vínculos en la Administración Pública y que no se encuentran comprendidas en las prohibiciones previstas por la normativa vigente.

Las postulaciones se reciben exclusivamente a través del portal Uruguay Concursa y el período de inscripción se extenderá hasta el 15 de junio.