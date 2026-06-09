¿Un ingreso para todos? Así es la renta básica universal que analiza Nuevo Espacio

Michelini señaló que históricamente la riqueza se generó a partir de la relación entre trabajo y capital, pero advirtió que los avances tecnológicos están modificando ese esquema. A su juicio, cada vez más tareas serán realizadas por robots, sistemas automatizados e inteligencia artificial, lo que podría reducir significativamente la necesidad de mano de obra humana. "Vamos a tener un mundo completamente diferente", afirmó, y sostuvo que ese proceso puede generar mayores desigualdades entre países y entre distintos sectores de la población.

En ese contexto, planteó la necesidad de comenzar a estudiar una renta básica universal. Este mecanismo consiste en un sistema de seguridad social mediante el cual las personas reciben periódicamente una suma de dinero garantizada por el Estado, con el objetivo de asegurar un nivel mínimo de ingresos.

Un sistema de seguridad social

No obstante, Michelini aclaró que su visión apunta a un esquema focalizado en quienes queden excluidos de los cambios económicos y tecnológicos. "A los que tienen patrimonio no les voy a dar esto, tengo que darle a la gente que va quedando fuera por el camino", expresó. El dirigente frenteamplista señaló que el debate no es inmediato, pero consideró que resulta necesario anticiparse a un escenario que podría materializarse en los próximos diez o veinte años.

Además, sostuvo que una eventual reducción del empleo no solo afectaría a los trabajadores, sino también al propio funcionamiento del sistema económico. En ese sentido, argumentó que si las personas pierden capacidad de consumo, se resentirá la dinámica económica en su conjunto. Junto a esta propuesta, el Congreso del Nuevo Espacio también abordó temas vinculados a la situación de calle, la reinserción de personas liberadas del sistema penitenciario, los derechos humanos y la política internacional, en un documento que, según Michelini, refleja la necesidad de que la izquierda vuelva a discutir respuestas frente a los cambios sociales y tecnológicos que se avecinan.