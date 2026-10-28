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Sociedad pensión | BPS | Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán

Para adultos mayores

Pensión por vejez del BPS en 2026: requisitos, documentación y cómo tramitar el beneficio

Se trata de una prestación mensual de carácter no contributivo, por lo que no es necesario haber realizado aportes jubilatorios para acceder a ella.

BPS dio detalles de la pensión a la vejez.

BPS dio detalles de la pensión a la vejez.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga una pensión por vejez destinada a personas adultas mayores que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de una prestación mensual de carácter no contributivo, lo que significa que no es necesario haber registrado aportes jubilatorios previos para acceder a ella. Sin embargo, el otorgamiento de este beneficio está sujeto a una rigurosa evaluación socioeconómica del solicitante y de su núcleo familiar, además de controles periódicos para verificar que se mantengan las condiciones exigidas por el organismo.

Para solicitar la pensión por vejez en Uruguay durante este 2026, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales. En primer lugar, es necesario tener 70 años o más al momento de presentar la solicitud y acreditar la residencia en el país según los criterios vigentes del BPS. Asimismo, se debe probar la falta de recursos económicos suficientes, presentar una declaración detallada de ingresos y bienes tanto propios como del entorno familiar, y someterse al análisis socioeconómico del organismo. Cabe destacar que la existencia de otros ingresos o prestaciones previsionales en el hogar puede incidir directamente en el derecho a cobrar el beneficio o en el monto final a recibir.

Documentación a presentar

A la hora de iniciar la gestión, el BPS requiere la presentación de documentación específica para validar la identidad, la residencia y la situación patrimonial del solicitante. Entre los requisitos indispensables se encuentran la cédula de identidad vigente, el comprobante de domicilio, la partida de nacimiento (o documento equivalente) y la declaración jurada de ingresos y bienes. En los casos que corresponda, también se solicitará acreditación de vínculo matrimonial o concubinato, junto con los recibos de ingresos o constancias de otras prestaciones. El BPS se reserva la facultad de solicitar documentación complementaria si el análisis lo requiere.

El trámite se realiza directamente ante el Banco de Previsión Social, ya sea a través de sus canales de atención digitales en el sitio web oficial o de forma presencial en las oficinas habilitadas. Una vez ingresada la solicitud, el organismo procede a corroborar los datos, pudiendo solicitar nuevos comprobantes o concretar visitas domiciliarias para constatar las condiciones de vida declaradas. Concluida la evaluación, se emite una resolución oficial; de ser aprobada, se notifica al beneficiario la fecha a partir de la cual comenzará a percibir la prestación mensual.

Monto a cobrar

Respecto al monto a cobrar en 2026, el valor se rige según los montos actualizados fijados por el BPS y las deducciones aplicables en función de otros ingresos que perciba el titular. La prestación es compatible en ciertos casos con otros ingresos, aunque cualquier modificación en la situación económica, personal o familiar debe ser informada inmediatamente al organismo. De no cumplirse las condiciones, el BPS cuenta con la potestad de revisar, suspender o cancelar la prestación en sus controles periódicos.

Finalmente, resulta imprescindible diferenciar esta pensión de una jubilación común. Mientras que la jubilación es una prestación contributiva vinculada directamente a los años de trabajo formal y aportes realizados, la pensión por vejez no exige trayectoria laboral previa y está condicionada exclusivamente al estado de vulnerabilidad y necesidad económica. En caso de que la solicitud sea rechazada, el solicitante será notificado formalmente y podrá consultar las causas de la negativa, así como los mecanismos administrativos para impugnar la decisión o presentar nueva prueba.

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