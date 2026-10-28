El Banco de Previsión Social (BPS) otorga una pensión por vejez destinada a personas adultas mayores que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de una prestación mensual de carácter no contributivo, lo que significa que no es necesario haber registrado aportes jubilatorios previos para acceder a ella. Sin embargo, el otorgamiento de este beneficio está sujeto a una rigurosa evaluación socioeconómica del solicitante y de su núcleo familiar, además de controles periódicos para verificar que se mantengan las condiciones exigidas por el organismo.
Para adultos mayores
Pensión por vejez del BPS en 2026: requisitos, documentación y cómo tramitar el beneficio
Se trata de una prestación mensual de carácter no contributivo, por lo que no es necesario haber realizado aportes jubilatorios para acceder a ella.