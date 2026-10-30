Narcotraficante uruguayo que formaba parte de organización regional fue extraditado a Brasil

Narcotraficante uruguayo formaba parte de organización regional

De acuerdo a la investigación, el uruguayo estuvo a cargo, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, de un depósito de armas y drogas en la ciudad de Chuy (Rocha), de la organización delictiva que integraba. Según la Policía de Brasil, el delincuente es integrante del Primer Comando de la Frontera (PCF).