Un equipo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organización e Interpol con el apoyo de la Dirección General Operaciones Especiales (Digoe), extradición a Brasil de un narcotraficante uruguayo de 39 años, que estaba requerido por tráfico internacional de drogas y crimen organizado, y tenía alerta roja de Interpol.
Crimen Organizado
Narcotraficante uruguayo que formaba parte de organización regional fue extraditado a Brasil
El hombre de 39 años que cumplía pena de prisión por narcotráfico en Uruguay es señalado por la Policía de integrar el Primer Comando de la Frontera.