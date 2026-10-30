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Sociedad narcotraficante | uruguayo |

Crimen Organizado

Narcotraficante uruguayo que formaba parte de organización regional fue extraditado a Brasil

El hombre de 39 años que cumplía pena de prisión por narcotráfico en Uruguay es señalado por la Policía de integrar el Primer Comando de la Frontera.

Narcotraficante extraditado a Brasil.

Narcotraficante extraditado a Brasil.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Un equipo del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organización e Interpol con el apoyo de la Dirección General Operaciones Especiales (Digoe), extradición a Brasil de un narcotraficante uruguayo de 39 años, que estaba requerido por tráfico internacional de drogas y crimen organizado, y tenía alerta roja de Interpol.

El delincuente extraditado este viernes es poseedor de varios antecedentes penales en nuestro país por narcotráfico, tráfico de armas y hurtos.

Narcotraficante uruguayo formaba parte de organización regional

De acuerdo a la investigación, el uruguayo estuvo a cargo, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, de un depósito de armas y drogas en la ciudad de Chuy (Rocha), de la organización delictiva que integraba. Según la Policía de Brasil, el delincuente es integrante del Primer Comando de la Frontera (PCF).

Además, había actuado como mula, transportando drogas, y ayudó a su grupo criminal a atacar a otra organización rival en la disputa del narcotráfico en la región.

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