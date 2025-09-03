MVOT aclara que los pagos a las cooperativas en obra se encuentran al día

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) informó que los pagos a las cooperativas en obra se encuentran al día, conforme a los procedimientos y normativa vigente. La aclaración se produce al día siguiente de que la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda (Fucvam) denunciara que los pagos de junio no fueron efectuados.
Aclara el MVOT que "en casos excepcionales, el pago no pudo efectivizarse debido a la falta de documentación administrativa vigente al momento de la transferencia —como el certificado de estar al día con BPS—, requisito indispensable para la ejecución de fondos públicos".
Desde el inicio de esta gestión, agrega, "el MVOT instaló diversas instancias de trabajo con el sector cooperativo, entre ellas ámbitos de diálogo con cada Federación de Cooperativas; mesa permanente Dinavi-ANV-Fucvam, donde se aborda el seguimiento al acuerdo suscrito el 11 de febrero de 2025 y el denominado espacio 'Cooperativismo en diálogo', con la participación de Federaciones, Inacoop, IATs, MVOT y ANV, que funciona en diferentes mesas de trabajo para tratar de manera sistemática normativa y reglamentaciones, gestión de los IATs, viviendas vacías, egreso de socios y otros asuntos relevantes para el sector.
MVOT y su compromiso
Rearma el ministerio "su compromiso con el cooperativismo de vivienda como una pieza clave de la política habitacional, y seguirá impulsando ámbitos de trabajo conjunto que fortalezcan el derecho a una vivienda digna para las familias uruguayas".
En ese sentido, dice apostar "a que la construcción colectiva se desarrolle en los espacios de diálogo establecidos, abiertos de forma permanente al intercambio para abordar problemas y dar continuidad a las líneas de acción trazadas".
El martes Fucvam anunció su intención de mantenerse en estado de alerta ante la falta de los pagos de junio, lo que obligó a algunas cooperativas a paralizar las obras.