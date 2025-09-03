MVOT aclara que los pagos a las cooperativas en obra se encuentran al día

Desde el inicio de esta gestión, agrega, "el MVOT instaló diversas instancias de trabajo con el sector cooperativo, entre ellas ámbitos de diálogo con cada Federación de Cooperativas; mesa permanente Dinavi-ANV-Fucvam, donde se aborda el seguimiento al acuerdo suscrito el 11 de febrero de 2025 y el denominado espacio 'Cooperativismo en diálogo', con la participación de Federaciones, Inacoop, IATs, MVOT y ANV, que funciona en diferentes mesas de trabajo para tratar de manera sistemática normativa y reglamentaciones, gestión de los IATs, viviendas vacías, egreso de socios y otros asuntos relevantes para el sector.