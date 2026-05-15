Con el encuentro entre Montevideo City Torque y Nacional, comienza este viernes una nueva edición del Torneo Intermedio. Los bolsos procuran levantar su juego luego de un pobre Apertura al tiempo que su rival ciudadano busca mantener el nivel del primer campeonato corto del año.
en el charrúa
Torque cayó ante Nacional por 2 a 1 por la primera fecha del Intermedio
El bolso procura mejorar su actuación en el pasado Torneo Apertura al tiempo que Torque juega con un ojo puesto en su compromiso internacional del martes.