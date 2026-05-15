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Deportes Nacional | Intermedio | Campeonato

en el charrúa

Torque cayó ante Nacional por 2 a 1 por la primera fecha del Intermedio

El bolso procura mejorar su actuación en el pasado Torneo Apertura al tiempo que Torque juega con un ojo puesto en su compromiso internacional del martes.

Nacional derrotó a Torque.

Nacional derrotó a Torque.

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Con el encuentro entre Montevideo City Torque y Nacional, comienza este viernes una nueva edición del Torneo Intermedio. Los bolsos procuran levantar su juego luego de un pobre Apertura al tiempo que su rival ciudadano busca mantener el nivel del primer campeonato corto del año.

Torque se impone a los 19 minutos con un gol de Ramiro Lecchini. Pero en el segundo tiempo, en el minutos 53 de juego, Camilo Cándido puso el empate para el bolso. Y a los pocos minutos Maxi Silvera puso el 2 a 1 para los de La Blanqueada.

MONTEVIDEO CITY TORQUE:

Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Sebastián Cáceres; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

DT: Marcelo Méndez

NACIONAL:

Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, Agustín dos Santos o Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

DT: Jorge Bava

Jueces: Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Agustín Berisso, Mauricio Hernández. El cuarto será Augusto Olmos y en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

Cancha: Estadio Charrúa

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