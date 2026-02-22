MVOT impulsa planificación territorial en el Área Metropolitana

Decisión política

Para la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, se estaba tomando una decisión política, que es gestionar el territorio metropolitano de manera conjunta.

“La vida cotidiana de la gente no tiene límites departamentales”, enfatizó. “Por eso, este acuerdo crea un ámbito de trabajo permanente y conjunto para actualizar las estrategias de ordenamiento territorial y coordinar acciones de planificación”, agregó.

Paseyro consideró que no alcanza con producir soluciones habitacionales si no se piensa en el transporte, el empleo y los servicios urbanos. “Todos sabemos que, cuando no planificamos, la desigualdad crece, y, cuando planificamos en conjunto, las oportunidades se acercan”, manifestó.

“Entendemos la política de vivienda solo de una manera efectiva si la pensamos en el territorio. Sabemos también que una vivienda integrada al territorio genera inclusión, ese es el camino que queremos recorrer”, insistió.

Asimismo, dijo que este trabajo conjunto permitirá construir una hoja de ruta, un Observatorio Territorial Metropolitano, como instrumento de evidencia y aporte a la gestión.

Desafíos conjuntos

Los desafíos ambientales, demográficos y de infraestructura son las principales temáticas para abordar en conjunto, subrayó la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.