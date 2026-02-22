MVOT impulsa planificación territorial en el Área Metropolitana

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José trabajarán en la gestión del territorio metropolitano de manera conjunta. La iniciativa quedó plasmada con la firma de un acuerdo, que permitirá planificar el trabajo en materia ambiental, demográfica y de infraestructura.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Se establece la cooperación técnica en temas estratégicos para la actualización del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible Estrategia-Esquema de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana (EROT-AM), mediante acciones articuladas entre la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y los gobiernos departamentales.
El EROT-AM es un instrumento de planificación de alto nivel en Uruguay, diseñado bajo la ley n.° 18.308, del 18 de junio de 2008, para coordinar el crecimiento, la infraestructura y el ambiente en la referida zona, integrando políticas públicas y participación ciudadana.
Decisión política
Para la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, se estaba tomando una decisión política, que es gestionar el territorio metropolitano de manera conjunta.
“La vida cotidiana de la gente no tiene límites departamentales”, enfatizó. “Por eso, este acuerdo crea un ámbito de trabajo permanente y conjunto para actualizar las estrategias de ordenamiento territorial y coordinar acciones de planificación”, agregó.
Paseyro consideró que no alcanza con producir soluciones habitacionales si no se piensa en el transporte, el empleo y los servicios urbanos. “Todos sabemos que, cuando no planificamos, la desigualdad crece, y, cuando planificamos en conjunto, las oportunidades se acercan”, manifestó.
“Entendemos la política de vivienda solo de una manera efectiva si la pensamos en el territorio. Sabemos también que una vivienda integrada al territorio genera inclusión, ese es el camino que queremos recorrer”, insistió.
Asimismo, dijo que este trabajo conjunto permitirá construir una hoja de ruta, un Observatorio Territorial Metropolitano, como instrumento de evidencia y aporte a la gestión.
Desafíos conjuntos
Los desafíos ambientales, demográficos y de infraestructura son las principales temáticas para abordar en conjunto, subrayó la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.