Manini Ríos: había periodistas que respondían al gobierno anterior y se dedicaron a ensuciar a Cabildo

Conversaciones con Lacalle Pou

-”En agosto de 2023 tuve conversaciones, por un lado, con el entonces presidente Luis Lacalle Pou, y, por otro lado, con el candidato a la Presidencia Álvaro Delgado. También lo hice en 2024. Les transmití que estaban siendo hostiles con CA de manera permanente”.

-”Había periodistas que se dedicaban a ensuciar a Cabildo Abierto que claramente respondían a ellos. Les avisé que ese debilitamiento iba a hacer ganar al Frente Amplio. Les decía que, de cada tres votantes que perdiera el partido, dos se irían al otro bloque. Fue exactamente lo que ocurrió”.

-”No lo entendieron, siguieron siendo hostiles. Cuando podían, nos vetaban artículos o nos ninguneaban proyectos. Ignoraron iniciativas nuestras y a los seis meses les cambiaban el autor y las presentaban casi idénticas. Ese tipo de mezquindad política llevó a que el partido se fuera debilitando”.

Desmantelar Cabildo Abierto

-”Hubo más de un dirigente de CA que fue directamente comprado por tal o cual partido socio de la coalición”.

-”Los votos que trajimos en 2019 desde el Frente Amplio volvieron en 2024. Vamos a seguir levantando nuestras banderas de siempre que, honestamente, no difieren mucho de las de 2019. Esto porque no se ha solucionado ninguno de los grandes temas”.

-“El recreo no se acabó nunca. Pero no porque nosotros no hayamos propuesto permanentemente cambios sustanciales. El recreo no se acabó y, hoy por hoy, diría que el malandraje está de fiesta como nunca. Esa bandera de lucha tiene plena vigencia”.

-”Hay una tremenda hipocresía y un tremendo cinismo al apuntar a CA, poco menos, como un aliado del Frente Amplio, cuando ellos han sido los verdaderos aliados en las cosas esenciales. ¿O lo esencial es el impuesto de Temu?”.

-” Si viene un proyecto de ley del Frente que es bueno para la gente, lo vamos a votar y no nos interesa que nos etiqueten y rotulen con tanto cinismo, hipocresía y caradurismo, como lo hacen”.

-“¿Cómo pretendemos recuperar el terreno perdido en las últimas elecciones? Hablando con la gente, siguiendo con la coherencia en nuestros planteos y esperando que las personas valoren o maduren en su decisión lo que planteamos”.

-”El primer año el gobierno dejó gusto a poco. No han sido encarados realmente los temas grandes. Hubo algunas desprolijidades laterales de varios jerarcas que han llevado a renuncias. Pero en los temas centrales todavía no le hemos visto las patas a la sota”.

-”No es normal que una empresa presente avales falsos para negociar con el Estado uruguayo, ni que este los acepte. Hoy se pierden, porque seguramente sea así, US$ 30 millones. Si se seguía avanzando, iba a ser más. Es discutible si este era el mejor camino, pero el gobierno no tenía mucho más espacio”.

-”Cabildo Abierto tiene una cuota de responsabilidad en todo lo que hizo el gobierno anterior en todos los ámbitos. En Defensa tenía el cargo de subsecretario. Ahora, el número dos no es el que decide”