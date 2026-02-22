Fuerzas militares abatieron al capo narco más poderoso de México

Seguidores del capo desatan violencia

Como consecuencia de la operación, grupos de civiles armados, presuntamente seguidores del capo, realizaron bloqueos de carreteras los estados del centro-oeste, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, y Tamaulipas (noreste), fronterizo con EEUU, según reportes de autoridades locales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de un operativo de fuerzas federales, en el municipio de Tapalpa, unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, segunda ciudad del país y capital del estado central.

Gobernador al habla

"Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona", publicó el gobernador en su cuenta de la red social X.

También reportó que, a raíz de dicho operativo, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

El Gobierno de Jalisco acordó con autoridades federales "activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población".

EEUU ofrecía una recompensa de U$S 15 millones por información que llevara a la captura del prófugo Oseguera Cervantes, de 59 años.

(Sputnik)