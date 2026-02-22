Fuerzas militares abatieron al capo narco más poderoso de México

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México confirmó la tarde de este domingo que el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los hombres más buscados por EEUU, fue abatido en una operación de fuerzas federales, civiles y militares, en el estado de Jalisco.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben N (a) Mencho (se omiten apellidos por protocolo judicial)", dice un comunicado de la Defensa.
Sin embargo, el ente militar aclara que serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.
Seguidores del capo desatan violencia
Como consecuencia de la operación, grupos de civiles armados, presuntamente seguidores del capo, realizaron bloqueos de carreteras los estados del centro-oeste, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, y Tamaulipas (noreste), fronterizo con EEUU, según reportes de autoridades locales.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó de un operativo de fuerzas federales, en el municipio de Tapalpa, unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, segunda ciudad del país y capital del estado central.
Gobernador al habla
"Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona", publicó el gobernador en su cuenta de la red social X.
También reportó que, a raíz de dicho operativo, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".
El Gobierno de Jalisco acordó con autoridades federales "activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población".
EEUU ofrecía una recompensa de U$S 15 millones por información que llevara a la captura del prófugo Oseguera Cervantes, de 59 años.
(Sputnik)