Gianina García Troche fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad

“Conozco el oficio, se me fue comunicado por el señor ministro de Justicia. Es una decisión de la jueza (Rosarito Montanía) que lleva la causa de Gianina García”, expresó en NPY.

Su régimen de reclusión se basa en un protocolo especial con una celda solitaria y una libertad de dos horas para hacer actividades físicas. Por otra parte, las visitas solo se destinan a sus abogados y familiares directos.

Mientras tanto, el contacto con los agentes penitenciarios es solo visual, ya que usan pasamontañas y portanombres para evitar ser identificados.

Su mal comportamiento en la cárcel militar de Viñas Cué

García Troche estaba, hasta este momento, en el penal militar Viñas Cué bajo un estricto protocolo de seguridad con cámaras de seguridad.

No obstante, en diciembre, la jueza sancionó a García Troche por mal comportamiento y no pudo recibir visitas de sus familiares por un plazo de cinco días.

La uruguaya está imputada en el marco del Operativo A Ultranza Paraguay, que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, liderada por Marset. El año pasado, en una declaración indagatoria ante el fiscal Deny Yoon Pak, García Troche negó seguir siendo la pareja de Marset y afirmó que “solo es la madre de sus hijos”