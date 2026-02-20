Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Gianina García Troche | máxima seguridad | cárcel

Paraguay

Gianina García Troche fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad

La expareja de Marset, Gianina García Troche, fue trasladada a un pabellón de máxima seguridad tras varios apercibimientos de la jueza por su comportamiento.

Gianina García Troche durante su traslado.

Gianina García Troche durante su traslado.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Por orden de la jueza de la causa A Ultranza Py, Rosarito Montanía, la uruguaya Gianina García Troche, expareja del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, fue trasladada a un pabellón de máxima seguridad del penal Martín Mendoza, en Emboscada (Paraguay).

El coronel Rubén Peña, director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, confirmó a NPY que el traslado de Gianina García Troche a la Penitenciaría Martín Mendoza, en Emboscada, se concretó a las 14:30 de este viernes.

El nuevo régimen de reclusión de Gianina García Troche

En el nuevo penal están 14 reclusas, incluyendo a Troche, quien permanecerá aislada y sin interacción unas con otras, ya que también se cumple un régimen de máxima seguridad.

Conozco el oficio, se me fue comunicado por el señor ministro de Justicia. Es una decisión de la jueza (Rosarito Montanía) que lleva la causa de Gianina García”, expresó en NPY.

Su régimen de reclusión se basa en un protocolo especial con una celda solitaria y una libertad de dos horas para hacer actividades físicas. Por otra parte, las visitas solo se destinan a sus abogados y familiares directos.

Mientras tanto, el contacto con los agentes penitenciarios es solo visual, ya que usan pasamontañas y portanombres para evitar ser identificados.

Su mal comportamiento en la cárcel militar de Viñas Cué

García Troche estaba, hasta este momento, en el penal militar Viñas Cué bajo un estricto protocolo de seguridad con cámaras de seguridad.

No obstante, en diciembre, la jueza sancionó a García Troche por mal comportamiento y no pudo recibir visitas de sus familiares por un plazo de cinco días.

La uruguaya está imputada en el marco del Operativo A Ultranza Paraguay, que investiga una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, liderada por Marset. El año pasado, en una declaración indagatoria ante el fiscal Deny Yoon Pak, García Troche negó seguir siendo la pareja de Marset y afirmó que “solo es la madre de sus hijos”

FUENTE: Última Hora

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar