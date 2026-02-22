Un efectivo de la Policía fue emboscado y atacado a balazos en la zona de Paso de la Arena luego de acudir a una cita coordinada a través de Facebook Marketplace para concretar la compraventa de un vehículo. El hecho ocurrió en la tarde del sábado en Camino Méndez, a pocas cuadras de la ruta 1.
Paso de la Arena
Emboscan y atacan a tiros a un policía tras una cita por Facebook Marketplace
Tras el episodio, la Policía desplegó un operativo en la zona y comenzó un trabajo de relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.