Emboscan y atacan a tiros a un policía tras una cita por Facebook Marketplace

Mientras el policía permanecía dentro del coche accidentado, los asaltantes efectuaron varios disparos contra el vehículo antes de retirarse rápidamente de la escena. A pesar de la violencia del ataque, el funcionario resultó ileso de los impactos de bala y únicamente sufrió lesiones leves producto del siniestro.

Investigación

Tras el episodio, personal de la Policía desplegó un operativo en la zona y comenzó un trabajo de relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables. Las autoridades también realizan tareas de inteligencia para determinar si el hecho se trató de una emboscada planificada mediante la publicación del aviso en la plataforma de compraventa.

Los investigadores presumen que los delincuentes aprovecharon la escasa circulación y la limitada vigilancia en el área para ejecutar el ataque y escapar sin ser detenidos. El caso continúa bajo investigación.