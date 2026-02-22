Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad policía | operativo | Paso de la Arena

Paso de la Arena

Emboscan y atacan a tiros a un policía tras una cita por Facebook Marketplace

Tras el episodio, la Policía desplegó un operativo en la zona y comenzó un trabajo de relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Un efectivo de la Policía fue emboscado y atacado a balazos en la zona de Paso de la Arena luego de acudir a una cita coordinada a través de Facebook Marketplace para concretar la compraventa de un vehículo. El hecho ocurrió en la tarde del sábado en Camino Méndez, a pocas cuadras de la ruta 1.

Según información primaria, el policía se encontraba de particular cuando llegó al punto de encuentro acordado con el supuesto vendedor. En ese momento fue interceptado por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego y le exigieron la entrega del automóvil.

Ante la situación, el efectivo decidió realizar una maniobra de escape y aceleró para intentar huir del lugar. Durante la fuga perdió el control del vehículo, que terminó despistando y cayendo en una zanja a un costado del camino.

Mientras el policía permanecía dentro del coche accidentado, los asaltantes efectuaron varios disparos contra el vehículo antes de retirarse rápidamente de la escena. A pesar de la violencia del ataque, el funcionario resultó ileso de los impactos de bala y únicamente sufrió lesiones leves producto del siniestro.

Investigación

Tras el episodio, personal de la Policía desplegó un operativo en la zona y comenzó un trabajo de relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables. Las autoridades también realizan tareas de inteligencia para determinar si el hecho se trató de una emboscada planificada mediante la publicación del aviso en la plataforma de compraventa.

Los investigadores presumen que los delincuentes aprovecharon la escasa circulación y la limitada vigilancia en el área para ejecutar el ataque y escapar sin ser detenidos. El caso continúa bajo investigación.

