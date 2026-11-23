Por otro lado, la jerarca explicó que el informe anual también permite mostrar cómo se organiza el trabajo de la división del Mides. Una de sus áreas está dedicada a la descentralización y a la articulación con las oficinas territoriales del ministerio, que cuenta con 45 oficinas territoriales distribuidas en todo el país.

El territorio está organizado en seis regiones y, dentro de ellas, la división identifica zonas con mayor concentración de población migrante, particularmente en áreas fronterizas, en el norte y en el este. Desde allí se busca coordinar respuestas con otros organismos que tienen competencias en salud, educación, trabajo y vivienda.

La otra línea de trabajo está vinculada a los servicios especializados. Actualmente, el ministerio cuenta con un centro de referencia en Montevideo, pero la intención es abrir otros dos durante el próximo año: uno en Chuy y otro en Rivera.

La propuesta apunta a que las personas que llegan a Uruguay puedan acceder a información desde el primer momento y conocer los derechos que les corresponden. España explicó que esa orientación está comprendida en el concepto "Uruguay te da la bienvenida", que identifica el trabajo de la división.

De acuerdo al informe, la población migrante representa el 3,5% de los habitantes de Uruguay. Al respecto, la referente sostuvo que es necesario precisar las cifras antes de hablar del volumen de la población migrante, ya que ese 3,5% corresponde a personas nacidas en el exterior, una categoría que no equivale necesariamente a quienes llegaron a Uruguay en los últimos años. Allí también están comprendidas personas nacidas fuera del país por el exilio de sus padres, nietos y nietas de uruguayos y ciudadanos legales que no son extranjeros.

En cambio, la población que efectivamente llegó durante la última década, caracterizada principalmente por nuevos orígenes latinoamericanos y caribeños, representa aproximadamente la mitad de ese porcentaje. Según indicó la entrevistada, se trata de unas 57.000 personas.

"Me parece que es importante hacer una distinción porque también nos permite hablar más seriamente del volumen", afirmó. En ese sentido, cuestionó las expresiones que presentan la migración como un fenómeno masivo: "Lo que buscamos es identificar que realmente es un número que no es tan alto, entonces no se puede hablar de una invasión de migrantes".

La participación de migrantes en el mercado laboral

La población migrante representa el 6,5% de quienes cotizan a la seguridad social (Banco de Previsión Social), según confirmó España, dato que permite dimensionar la participación de las personas migrantes en el mercado laboral: "Vienen particularmente a trabajar", aseguró la jerarca. Esta realidad, aclaró, no significa que las condiciones de trabajo sean iguales a las de la población nativa. Al respecto, la jerarca señaló que el informe también identifica "más carga horaria, menores salarios y más sobrecalificación".

La directora también advirtió que la presencia de personas migrantes en determinados sectores laborales puede generar una percepción de que su número es mayor al real. Según explicó, su participación en el sector servicios suele estar sobrerrepresentada, lo que contribuye a esa impresión. "El Uruguay 1800 tenía muchos más, casi que la mayoría nació en otro país y forjó la patria", indicó.

Uno de los problemas que se desprenden de esa realidad es la dificultad para que las personas puedan trabajar de acuerdo con su formación y experiencia profesional. España planteó que el desafío de las políticas públicas no consiste solamente en facilitar la llegada al país, sino también en generar condiciones para que quienes migran puedan desarrollar sus capacidades. "Esta idea de que haya ingenieros trabajando de mozos o de repartidores, no es que en sí mismo el trabajo de repartidor o mozo sea un problema, yo tuve la oportunidad de ser moza y barista, y valoro mucho la profesión, pero en realidad se puede aportar desde otro lugar y esa persona tendría que poder revalidar sus estudios", sostuvo.

Para la directora, el reconocimiento de las trayectorias educativas y laborales forma parte de una integración que también beneficia a las comunidades que reciben a las personas migrantes.

Las barreras para acceder a derechos y regularizarse

Otro de los ejes abordados por España fue la necesidad de evitar que las dificultades administrativas y tecnológicas se conviertan en obstáculos para acceder a derechos. En particular, mencionó los trámites que requieren contar con un usuario digital y disponer de una computadora, ya que algunos procedimientos en línea no pueden completarse desde un teléfono celular.

La jerarca relató que el Mides identificó casos de cibercafés que cobran hasta 1.500 pesos por realizar el trámite para obtener el usuario digital. Consideró que se trata de un costo abusivo y recordó que el acceso a esa herramienta forma parte de un proceso de ciudadanía digital. "El usuario es un derecho porque forma parte de un proceso de ciudadanía digital y tienen que poder acceder eventualmente por otros canales", afirmó.

En ese sentido, mencionó los puntos de atención de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) como una alternativa para facilitar el acceso a estos procedimientos. La obtención del usuario digital es especialmente relevante para las personas migrantes porque les permite iniciar sus trámites de regularización migratoria.

España vinculó estas dificultades con la necesidad de fortalecer la presencia del Estado para prevenir situaciones de abuso y explotación. "Mientras más estemos presentes, más evitamos que se den situaciones de abuso", aseguró.

Otros datos del informe

De acuerdo con los datos del Censo 2023 del Institulo Nacional de Estadística (INE) que recoge el informe, la población nacida en el exterior representa el 3,5 % de la población residente en el país. Sin embargo, la intensidad de los flujos migratorios en los últimos años ha transformado el escenario social: solo entre enero de 2025 y junio de 2026, la Comisión de Refugiados (CORE) contabilizó más de 24.332 nuevas solicitudes de refugio, al tiempo que al cierre del período existían 30.715 solicitudes pendientes de resolución

Durante el período analizado (enero de 2025 a octubre de 2026), el Centro de Referencia para Personas Migrantes (CRM) registró un total de 22.658 atenciones dirigidas a 17.438 personas. Al sumar las intervenciones del Departamento de Descentralización a nivel nacional, la División alcanzó la cifra de 15.708 trámites gestionados

El informe también revela que, aunque Montevideo continúa concentrando la mayor proporción de las demandas (48,37 %), se observa una redistribución significativa hacia el interior del país, con incrementos notorios en departamentos como Maldonado (13,08 %), Canelones (11,03 %) y Rivera (8,23 %)

Respecto al origen de la población migrante, Cuba se mantiene como la principal nacionalidad atendida (representando el 34,74 % de los trámites nacionales y entre el 50,7 % y 65,8 % de las consultas en el CRM), seguida por Venezuela, Argentina, República Dominicana, Colombia y Brasil

En términos demográficos, las mujeres representan más del 52 % de las personas atendidas, mientras que el 70 % de la demanda se concentra en personas menores de 40 años

En cuanto a las necesidades identificadas, el informe señala que la regularización y documentos constituye la principal urgencia, absorbiendo el 62,7 % de los motivos de consulta en el CRM.

La preocupación habitacional es otra de las principales preocupaciones de la población migrante. El diagnóstico señala que el 76 % de las personas migrantes reside en condiciones de precariedad o hacinamiento. Para abordar esta emergencia, la División otorgó 163 subsidios de alquiler y brindó alojamiento transitorio a 64 hogares (donde el 90,5 % correspondía a familias con jefatura femenina).

Por otro lado, entre septiembre de 2025 y octubre de 2026 se entregaron 14.963 tickets de alimentación.