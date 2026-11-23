Ante esta situación, la DGI exhortó a la población a extremar las precauciones y prestar atención a algunos detalles que pueden ayudar a identificar estos intentos de fraude. Entre las recomendaciones se encuentran verificar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente, evitar abrir enlaces sospechosos y no proporcionar datos personales o información confidencial.

El organismo también pidió a quienes reciban este tipo de mensajes que realicen la correspondiente denuncia policial.

¿Cómo comunicarse con la DGI por canales oficiales?

Para evitar caer en engaños, la Dirección General Impositiva recordó que los contribuyentes pueden realizar consultas y verificar información a través de sus canales oficiales.

En Montevideo, es posible comunicarse telefónicamente al (2) 1344 o concurrir a la sede ubicada en avenida Daniel Fernández Crespo 1534, que atiende de lunes a viernes de 9:30 a 16:15.

En el interior del país, la atención presencial se realiza de lunes a viernes de 9:15 a 16:00. También están disponibles los servicios en línea del sitio web oficial de la DGI para efectuar consultas y denuncias.

La principal recomendación es no confiar en correos que anuncien devoluciones de dinero sin verificar previamente su autenticidad. Ante cualquier duda, lo indicado es acudir directamente a los canales oficiales del organismo y no utilizar los enlaces incluidos en mensajes de procedencia sospechosa.