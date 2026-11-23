La promesa de recibir una devolución de impuestos puede convertirse en una trampa. La Dirección General Impositiva (DGI) alertó sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan el nombre y la imagen del organismo para engañar a los contribuyentes y obtener sus datos personales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó la institución en su sitio web, recibió reportes de mensajes que anuncian supuestos reintegros de impuestos e invitan a los destinatarios a ingresar a un enlace para conocer los detalles de un presunto cobro.
Sin embargo, se trata de una modalidad de estafa. Los enlaces incluidos en estos correos pueden conducir a sitios falsos diseñados para captar información confidencial de quienes intentan consultar o reclamar el dinero anunciado.
Ante esta situación, la DGI exhortó a la población a extremar las precauciones y prestar atención a algunos detalles que pueden ayudar a identificar estos intentos de fraude. Entre las recomendaciones se encuentran verificar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente, evitar abrir enlaces sospechosos y no proporcionar datos personales o información confidencial.
El organismo también pidió a quienes reciban este tipo de mensajes que realicen la correspondiente denuncia policial.
¿Cómo comunicarse con la DGI por canales oficiales?
Para evitar caer en engaños, la Dirección General Impositiva recordó que los contribuyentes pueden realizar consultas y verificar información a través de sus canales oficiales.
En Montevideo, es posible comunicarse telefónicamente al (2) 1344 o concurrir a la sede ubicada en avenida Daniel Fernández Crespo 1534, que atiende de lunes a viernes de 9:30 a 16:15.
En el interior del país, la atención presencial se realiza de lunes a viernes de 9:15 a 16:00. También están disponibles los servicios en línea del sitio web oficial de la DGI para efectuar consultas y denuncias.
La principal recomendación es no confiar en correos que anuncien devoluciones de dinero sin verificar previamente su autenticidad. Ante cualquier duda, lo indicado es acudir directamente a los canales oficiales del organismo y no utilizar los enlaces incluidos en mensajes de procedencia sospechosa.