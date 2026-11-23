El gerente del centro comercial, Juan Manuel Torres, explicó que la alarma se activó en el sector del depósito, donde fue identificado el foco inicial. Consultado sobre las posibles causas, señaló que podría tratarse de un cortocircuito, aunque aclaró que aguardaba los resultados de la investigación técnica de Bomberos.

La presencia de mercadería inflamable en el depósito, entre ella cajas de cartón y artículos de papel, habría contribuido a que las llamas encontraran rápidamente material combustible.

El material que favoreció la propagación del fuego

Aunque todavía no se conoce con certeza qué desencadenó el incendio, Bomberos aportó elementos para comprender por qué las llamas alcanzaron semejante magnitud.

El vocero de la institución, Sebastián Camejo, explicó que buena parte de la construcción estaba realizada con isopanel, un material liviano que, bajo determinadas condiciones, puede favorecer la propagación del fuego.

Según detalló, el material comienza a derretirse a temperaturas de entre 100 y 120 grados, mientras que a partir de los 450 grados puede incendiarse. Su comportamiento, sumado a la concentración de humo y a las corrientes de aire generadas dentro de la estructura, dificultó las tareas de extinción.

El fuego también avanzó por cielorrasos, ductos y pisos técnicos, lo que complicó la identificación de los sectores hacia los que se propagaban las llamas.

Durante la madrugada del jueves 12 se produjo el colapso del techo. Según el informe de Bomberos, la caída de la estructura dejó una mayor cantidad de material combustible expuesto al oxígeno, favoreciendo la combustión y la propagación del incendio.

Las pérdidas superaron el 90% de las instalaciones, aunque los equipos de emergencia consiguieron evitar que las llamas alcanzaran la plaza de comidas, las salas de cine y varios depósitos de grandes dimensiones ubicados en predios linderos.

El operativo involucró a dotaciones de distintos destacamentos de Colonia y relevos de Montevideo. Pese a la magnitud del siniestro, no hubo víctimas fatales.

US$ 20 millones pagará el Banco de Seguros del Estado

Mientras se investigan las causas, comienza a dimensionarse el costo económico del incendio.

El presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, informó que el organismo pagará alrededor de US$ 20 millones por los daños en el edificio del shopping y ocho de sus locales comerciales.

Uno de los datos relevantes es que aproximadamente el 80% de esa suma está reasegurado en el exterior. Esto significa que otros operadores del mercado asegurador asumirán esa proporción del riesgo, por lo que el impacto final sobre las cuentas del BSE será considerablemente menor al monto total de las indemnizaciones.

A esa cifra se agregan las pólizas contratadas por otros comercios con aseguradoras privadas. Las estimaciones preliminares ubican esos seguros en torno a los US$ 10 a 15 millones.

De esta manera, el monto total asegurado involucrado en el incendio podría situarse entre US$ 30 y 35 millones.

Los técnicos y peritos del BSE comenzaron a trabajar con la administración del shopping y los comerciantes para evaluar los daños y establecer cuánto corresponde pagar a cada asegurado. Por el momento, no se anunció una fecha para el comienzo de los desembolsos.

Otheguy aseguró que el organismo está a disposición de los propietarios del centro comercial y de los comerciantes afectados.

Un shopping que deberá reconstruirse

El centro comercial, inaugurado el 15 de diciembre de 2006, tenía aproximadamente 18.000 metros cuadrados y reunía unos 50 locales. Estaba próximo a cumplir 20 años cuando el incendio cambió por completo su futuro inmediato.

Carlos Lecueder confirmó que la decisión empresarial es reconstruirlo y que la intención es recuperar la actividad durante 2027, aunque todavía no existe un calendario definitivo.

Antes deberán intervenir ingenieros y arquitectos para determinar qué partes de la estructura pueden conservarse y cuáles tendrán que demolerse. La empresa también prevé revisar los sistemas de prevención y las características constructivas del complejo.

La investigación sobre el origen del fuego y la evaluación de los daños estructurales serán determinantes para establecer las responsabilidades técnicas, definir las obras necesarias y dimensionar el costo definitivo de la reconstrucción.

Por ahora, la falla eléctrica continúa siendo una hipótesis y los US$ 30 a 35 millones representan una estimación preliminar de las coberturas involucradas. Dos cifras que muestran la magnitud del siniestro, pero que todavía esperan una definición técnica y económica definitiva.