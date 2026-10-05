 Nueva etapa de vacunación contra el meningococo alcanzará a niños y adolescentes de 2 a 18 años.

La estrategia temporal del MSP ya fue extendida desde el 1.º de setiembre a todos los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 15 años. La vacunación se realiza de forma gratuita con MenFive, vacuna que protege contra los serogrupos A, C, W, X e Y. Además de los vacunatorios, el operativo se desplegó en centros educativos y mediante jornadas especiales.

Ahora, el objetivo es completar la ampliación anunciada previamente por las autoridades y alcanzar a toda la población de entre 2 y 18 años. En julio, el MSP había informado que la llegada de nuevas dosis permitiría incorporar progresivamente a los grupos que todavía no estaban incluidos en la estrategia, particularmente los niños de 2 a 8 años y los adolescentes de 16 a 18.

Cerca de 40% de cobertura

Uno de los datos que estará sobre la mesa este lunes es el nivel de cobertura alcanzado hasta ahora. El último registro mencionado por Llambí correspondía al 17 de setiembre, cuando 161.338 personas habían recibido la vacuna en el marco de la estrategia dirigida a niños y adolescentes.

Para el conjunto de la población de 6 a 15 años, la cobertura se encontraba cerca del 40%, aunque existen diferencias importantes según la edad. Entre los niños de 11 años, la cobertura superaba el 97%, de acuerdo con los datos aportados por la directora general de la Salud.

La campaña comenzó a ampliarse progresivamente durante el invierno. Primero se habilitó la vacunación para adolescentes de 11 a 15 años y luego se incorporaron los grupos de 9 y 10 años. Posteriormente, desde setiembre, el MSP extendió temporalmente la estrategia a toda la franja de 6 a 15 años.

El Ministerio también implementó vacunación en escuelas, liceos y UTU, además de mantener la posibilidad de concurrir a vacunatorios mediante agenda. En agosto se realizaron jornadas nacionales especiales para acelerar el acceso a las dosis.

¿Habrá vacunación sin agenda?

Uno de los aspectos que se espera que quede definido este lunes es precisamente el funcionamiento de los vacunatorios. Llambí había señalado que las autoridades analizaban cómo combinar la ampliación de las edades con la posibilidad de concurrir sin reserva previa.

La eventual eliminación o flexibilización de la agenda permitiría simplificar el acceso a la vacuna a medida que se amplía la población objetivo.

Hasta ahora, el MSP había utilizado la agenda web como mecanismo principal para algunos grupos, mientras que también desarrolló operativos especiales y vacunación en centros educativos. En las jornadas nacionales, por ejemplo, la modalidad varió según el departamento: en Montevideo y Canelones se requirió agenda, mientras que en otros puntos del país hubo vacunación sin reserva previa.

Los casos se mantienen estables

La ampliación de la campaña se produce mientras las autoridades mantienen el seguimiento de la evolución de la enfermedad meningocócica en Uruguay.

Llambí señaló que los casos se mantienen estables y recordó que en años anteriores se había observado un incremento durante la primavera. En julio, cuando comenzó la ampliación de la estrategia, el MSP había informado 23 casos confirmados en el año y aclarado que la situación no configuraba un brote comunitario global o epidémico.

El anuncio de este lunes permitirá conocer, por tanto, cómo quedará finalmente la estrategia para los distintos grupos de edad y si el acceso a los vacunatorios será más flexible, en un momento en que el MSP busca ampliar la cobertura contra el meningococo entre niños y adolescentes.