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Sociedad plan | peaje de Pando |

Piden precaución

Remodelación en el peaje de Pando inicia este lunes: ¿cuáles serán las obras?

Las obras en el peaje finalizarán en noviembre y tienen como objetivo optimizar la circulación, mejorar las condiciones de seguridad y brindar un servicio más eficiente.

Remodelación en el peaje de Pando inicia este lunes: ¿cuáles serán las obras?

Remodelación en el peaje de Pando inicia este lunes: ¿cuáles serán las obras?

 Ministerio de Transporte
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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó el inicio de una nueva fase de remodelación en las instalaciones del peaje de Pando, lo que conllevará modificacciones en la circulación. El plan de obras ontempla la renovación de la base de hormigón en los sectores de cobro y la sustitución completa del pavimento, con la meta de llegar a mediados de noviembre con todas las pistas habilitadas de cara al inicio de la temporada de verano.

"La intervención tiene como objetivo optimizar la circulación, mejorar las condiciones de seguridad y brindar un servicio más eficiente a los usuarios", informaron desde el MTOP.

Plan de obra

Para mantener el punto de control operativo mientras se ejecutan las reformas, las autoridades dispusieron una intervención por etapas. Tras las primeras tareas de desarme iniciadas en cuatro de sus vías, la programación establece que este lunes 5 de octubre comience el desmontaje de la estructura del techo sobre esos carriles, labor que demandará unos cinco días de labor ininterrumpida.

El cronograma continuará el 12 de octubre con la demolición de la calzada actual en tres vías, para dar paso el día 20 del mismo mes a la perforación y llenado de los pilotes. Una vez completada esa fase de infraestructura, se colocarán las capas de hormigón definitivas —proceso proyectado para tres semanas— y finalmente se montarán los nuevos equipos para la cobranza.

A lo largo de todo este período se registrarán cierres parciales de puestos y la habilitación de carriles exclusivos para motos. Por este motivo, el organismo exhortó a los conductores a reducir la velocidad en los accesos al peaje, respetar la cartelería provisional y acatar las indicaciones del personal desplegado en la ruta.

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