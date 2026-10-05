El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó el inicio de una nueva fase de remodelación en las instalaciones del peaje de Pando, lo que conllevará modificacciones en la circulación. El plan de obras ontempla la renovación de la base de hormigón en los sectores de cobro y la sustitución completa del pavimento, con la meta de llegar a mediados de noviembre con todas las pistas habilitadas de cara al inicio de la temporada de verano.
Piden precaución
Remodelación en el peaje de Pando inicia este lunes: ¿cuáles serán las obras?
Las obras en el peaje finalizarán en noviembre y tienen como objetivo optimizar la circulación, mejorar las condiciones de seguridad y brindar un servicio más eficiente.