Remodelación en el peaje de Pando inicia este lunes: ¿cuáles serán las obras?

El cronograma continuará el 12 de octubre con la demolición de la calzada actual en tres vías, para dar paso el día 20 del mismo mes a la perforación y llenado de los pilotes. Una vez completada esa fase de infraestructura, se colocarán las capas de hormigón definitivas —proceso proyectado para tres semanas— y finalmente se montarán los nuevos equipos para la cobranza.

A lo largo de todo este período se registrarán cierres parciales de puestos y la habilitación de carriles exclusivos para motos. Por este motivo, el organismo exhortó a los conductores a reducir la velocidad en los accesos al peaje, respetar la cartelería provisional y acatar las indicaciones del personal desplegado en la ruta.