Vacunación contra el meningococo: estos son los centros habilitados para niños de 6 a 15 años

Municipio A
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Centro de Salud Cerro — Carlos María Ramírez s/n, entre Grecia y Dr. Santín Carlos Rossi.
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IMM Policlínica Paso de la Arena — Tomkinson 2459.
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CASMU Centro Médico Paso de la Arena — Camino Tomkinson 2456.
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BPS Cerro — Japón 1713, esquina Grecia.
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Policlínica IMM Casabó — Charcas 2690.
Municipio B
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MUCAM Montevideo — Avenida Italia 2550, esquina Presidente Berro.
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Policlínica IMM Barrios Sur — Avenida Gonzalo Ramírez 1270.
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Centro de Salud Ciudad Vieja — 25 de Mayo 183.
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SMI Centro — Mercedes 1290.
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Asociación Española Montevideo — Mario Cassinoni 1496.
Municipio C
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Policlínica Dr. Juan J. Crottogini — Marsella 2738.
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CASMU Centro Médico Agraciada — Avenida Agraciada 3691.
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Policlínica IMM Irma Gentile — Altamirano 3123.
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Universal Prado — Avenida Millán 3588.
Municipio CH
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Hospital Británico — Avelino Miranda 2671.
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MP Clínica Septiembre — Prudencio de Pena 2461.
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Centro Hospitalario Pereira Rossell — Lord Ponsonby 2410.
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COSEM Parque Batlle — Avenida Italia 2603.
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COSEM Punta Carretas — José Ellauri 461.
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Hospital Militar — 8 de Octubre 3050.
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Hospital Italiano — Jorge Canning 2363.
Municipio D
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CAZ Nº 1 FFAA — Avenida Pedro de Mendoza 5553.
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Policlínica IMM Yucatán — Tomás Claramunt 3749.
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Hospital Pasteur — Larravide 2411.
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Hospital Policial — José Batlle y Ordóñez 3574.
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Policlínica IMM Giraldez — Faro 6294 Bis.
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Centro de Salud Piedras Blancas — Capitán Tula 4145.
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Centro de Salud Misurraco — Aparicio Saravia 3250.
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Centro de Salud Dr. Antonio Giordano — San Martín 3797.
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CASMU Centro Médico Piedras Blancas — José Belloni 4611.
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Sanidad Militar CAP N.º 1 — Casavalle 4344.
Municipio E
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COSEM Malvín — Avenida Italia 4206.
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Policlínica IMM Buceo — Santiago Rivas 1500.
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Policlínica Cruz de Carrasco — Juan Agazzi 2735.
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Policlínica IMM INVE 16 — Hipólito Irigoyen 2069.
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Centro de Salud Unión — Vicenza 2815.
Municipio F
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Policlínica IMM Punta de Rieles — Camino Maldonado 6870.
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Policlínica IMM Crece — Manuel Acuña, entre Rubén Darío y Del Fuerte.
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PV CHLAEP Jardines del Hipódromo — Malinas 3843.
Municipio G
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Hospital Saint Bois — Camino Fauquet 6358.
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CUDAM Colón — Avenida Lezica 5679.
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Policlínica IMM Colón — Avenida Garzón 2101.
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IMM Policlínica Zully Sánchez — Cnel. Raíz 4579.
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Universal Sayago — Garzón 999.
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Centro de Salud Sayago — Camino Ariel 5019.
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Círculo Católico de Sayago — Millán 4480.
¿Quiénes deben agendarse?
La agenda está dirigida exclusivamente a niños, niñas y adolescentes de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, de acuerdo con la etapa actual de implementación de la estrategia.
Para recibir la vacuna es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente.
Además, es importante revisar que la persona corresponda al grupo habilitado. Si se agenda a alguien que no pertenece a estas edades, no podrá recibir la vacuna aunque tenga una reserva confirmada.
¿Qué pasa con los niños más pequeños?
Los niños y niñas incluidos en los otros grupos establecidos dentro de la estrategia no necesitan realizar una reserva.
En particular, quienes tienen 2, 4 o 15 meses y corresponden a la vacunación con MenB, así como los niños y niñas de 12 meses que deben recibir Menfive®, pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se realiza habitualmente.
La modalidad de acceso también varía según el departamento. Desde el 31 de agosto de 2026, Tacuarembó y Paysandú tienen acceso sin agenda; Cerro Largo, Flores, Florida, Soriano y Lavalleja funcionan con una modalidad mixta, mientras que el resto de los departamentos requiere agenda previa.
En Montevideo, por lo tanto, quienes tengan entre 6 y 15 años deben gestionar previamente un turno y seleccionar el centro correspondiente a la zona donde desean recibir la vacuna.