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Sociedad vacunación | Montevideo |

En Montevideo

Vacunación contra el meningococo: estos son los centros habilitados para niños de 6 a 15 años

Los centros de Montevideo ya habilitados para la vacunación contra el meningococo reciben a niños de 6 a 15 años, con agenda previa y cupos por región por zona.

Habilitados centros en Montevideo para vacunación contra el meningococo.

Habilitados centros en Montevideo para vacunación contra el meningococo.

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La agenda fue implementada de forma temporal para acompañar la ampliación de la estrategia de vacunación y funciona de acuerdo con los cupos disponibles en cada región. A medida que se incorporen nuevos grupos de edad, el sistema será actualizado.

Municipio A

  • Centro de Salud Cerro — Carlos María Ramírez s/n, entre Grecia y Dr. Santín Carlos Rossi.

  • IMM Policlínica Paso de la Arena — Tomkinson 2459.

  • CASMU Centro Médico Paso de la Arena — Camino Tomkinson 2456.

  • BPS Cerro — Japón 1713, esquina Grecia.

  • Policlínica IMM Casabó — Charcas 2690.

Municipio B

  • MUCAM Montevideo — Avenida Italia 2550, esquina Presidente Berro.

  • Policlínica IMM Barrios Sur — Avenida Gonzalo Ramírez 1270.

  • Centro de Salud Ciudad Vieja — 25 de Mayo 183.

  • SMI Centro — Mercedes 1290.

  • Asociación Española Montevideo — Mario Cassinoni 1496.

Municipio C

  • Policlínica Dr. Juan J. Crottogini — Marsella 2738.

  • CASMU Centro Médico Agraciada — Avenida Agraciada 3691.

  • Policlínica IMM Irma Gentile — Altamirano 3123.

  • Universal Prado — Avenida Millán 3588.

Municipio CH

  • Hospital Británico — Avelino Miranda 2671.

  • MP Clínica Septiembre — Prudencio de Pena 2461.

  • Centro Hospitalario Pereira Rossell — Lord Ponsonby 2410.

  • COSEM Parque Batlle — Avenida Italia 2603.

  • COSEM Punta Carretas — José Ellauri 461.

  • Hospital Militar — 8 de Octubre 3050.

  • Hospital Italiano — Jorge Canning 2363.

Municipio D

  • CAZ Nº 1 FFAA — Avenida Pedro de Mendoza 5553.

  • Policlínica IMM Yucatán — Tomás Claramunt 3749.

  • Hospital Pasteur — Larravide 2411.

  • Hospital Policial — José Batlle y Ordóñez 3574.

  • Policlínica IMM Giraldez — Faro 6294 Bis.

  • Centro de Salud Piedras Blancas — Capitán Tula 4145.

  • Centro de Salud Misurraco — Aparicio Saravia 3250.

  • Centro de Salud Dr. Antonio Giordano — San Martín 3797.

  • CASMU Centro Médico Piedras Blancas — José Belloni 4611.

  • Sanidad Militar CAP N.º 1 — Casavalle 4344.

Municipio E

  • COSEM Malvín — Avenida Italia 4206.

  • Policlínica IMM Buceo — Santiago Rivas 1500.

  • Policlínica Cruz de Carrasco — Juan Agazzi 2735.

  • Policlínica IMM INVE 16 — Hipólito Irigoyen 2069.

  • Centro de Salud Unión — Vicenza 2815.

Municipio F

  • Policlínica IMM Punta de Rieles — Camino Maldonado 6870.

  • Policlínica IMM Crece — Manuel Acuña, entre Rubén Darío y Del Fuerte.

  • PV CHLAEP Jardines del Hipódromo — Malinas 3843.

Municipio G

  • Hospital Saint Bois — Camino Fauquet 6358.

  • CUDAM Colón — Avenida Lezica 5679.

  • Policlínica IMM Colón — Avenida Garzón 2101.

  • IMM Policlínica Zully Sánchez — Cnel. Raíz 4579.

  • Universal Sayago — Garzón 999.

  • Centro de Salud Sayago — Camino Ariel 5019.

  • Círculo Católico de Sayago — Millán 4480.

¿Quiénes deben agendarse?

La agenda está dirigida exclusivamente a niños, niñas y adolescentes de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 años, de acuerdo con la etapa actual de implementación de la estrategia.

Para recibir la vacuna es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente.

Además, es importante revisar que la persona corresponda al grupo habilitado. Si se agenda a alguien que no pertenece a estas edades, no podrá recibir la vacuna aunque tenga una reserva confirmada.

¿Qué pasa con los niños más pequeños?

Los niños y niñas incluidos en los otros grupos establecidos dentro de la estrategia no necesitan realizar una reserva.

En particular, quienes tienen 2, 4 o 15 meses y corresponden a la vacunación con MenB, así como los niños y niñas de 12 meses que deben recibir Menfive®, pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se realiza habitualmente.

La modalidad de acceso también varía según el departamento. Desde el 31 de agosto de 2026, Tacuarembó y Paysandú tienen acceso sin agenda; Cerro Largo, Flores, Florida, Soriano y Lavalleja funcionan con una modalidad mixta, mientras que el resto de los departamentos requiere agenda previa.

En Montevideo, por lo tanto, quienes tengan entre 6 y 15 años deben gestionar previamente un turno y seleccionar el centro correspondiente a la zona donde desean recibir la vacuna.

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