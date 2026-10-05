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Sociedad Montevideo | cultura |

48.ª edición

Quedó inaugurada la Feria Internacional del Libro de Montevideo con Alemania como país invitado

El encuentro literario, pionero en América Latina, se desarrollará en el Edificio Sede de la Intendencia de Montevideo hasta el domingo 18 de octubre.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Con un acto protocolar realizado en la Sala Dorada "Gonzalo Carámbula", se dio inicio oficial a la 48.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. La ceremonia contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la directora de Cultura de la comuna, Débora Quiring; el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso; y el embajador de Alemania en Uruguay, Stefan Duppel, país que participa como invitado de honor en esta edición.

El evento, que se extenderá hasta el domingo 18 de octubre, consolida una tradición cultural iniciada en 1978 y se posiciona como uno de los encuentros editoriales más relevantes de la región.

Continuidad institucional y adaptación a los nuevos tiempos

Durante la apertura, el intendente Mario Bergara resaltó la trayectoria del evento a lo largo de las décadas y su rol en la promoción del debate, la conversación y el estímulo del intercambio social. Asimismo, subrayó la capacidad de adaptación del formato impreso frente a las nuevas tecnologías, señalando que "el libro sigue vigente y la feria es cada día más importante, numerosa y con mayor atracción para la ciudadanía".

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, enfatizó que la permanencia de la feria responde a "imprescindibles políticas de Estado que logran sostener en el tiempo este tipo de eventos", reconociendo tanto el impulso de la edición original como el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado.

Un espacio de encuentro e intercambio cultural

La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia, Débora Quiring, definió a la feria como un "renovado ritual" pionero en América Latina, que ofrece una oportunidad para potenciar los vínculos entre escritores y lectores mediante talleres, presentaciones de obras y espectáculos artísticos.

Con la presencia destacada de Alemania como país invitado de honor, la feria desplegará una programación diversa de actividades culturales, exhibiciones editoriales y propuestas académicas orientadas a todo público.

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