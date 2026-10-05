Con un acto protocolar realizado en la Sala Dorada "Gonzalo Carámbula", se dio inicio oficial a la 48.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. La ceremonia contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la directora de Cultura de la comuna, Débora Quiring; el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso; y el embajador de Alemania en Uruguay, Stefan Duppel, país que participa como invitado de honor en esta edición.
48.ª edición
Quedó inaugurada la Feria Internacional del Libro de Montevideo con Alemania como país invitado
El encuentro literario, pionero en América Latina, se desarrollará en el Edificio Sede de la Intendencia de Montevideo hasta el domingo 18 de octubre.