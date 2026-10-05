Quedó inaugurada la Feria Internacional del Libro de Montevideo con Alemania como país invitado

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, enfatizó que la permanencia de la feria responde a "imprescindibles políticas de Estado que logran sostener en el tiempo este tipo de eventos", reconociendo tanto el impulso de la edición original como el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado.

Un espacio de encuentro e intercambio cultural

La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia, Débora Quiring, definió a la feria como un "renovado ritual" pionero en América Latina, que ofrece una oportunidad para potenciar los vínculos entre escritores y lectores mediante talleres, presentaciones de obras y espectáculos artísticos.

Con la presencia destacada de Alemania como país invitado de honor, la feria desplegará una programación diversa de actividades culturales, exhibiciones editoriales y propuestas académicas orientadas a todo público.