Sunca logró un preacuerdo que podría ser histórico tras una reunión que duró más de 18 horas

"Felicitaciones a las y los trabajadores de la construcción por ser parte de una nueva hazaña histórica. ¡Movimos la aguja!", manifestaron desde la representación gremial tras concretar el cierre preliminar de las tratativas.

Richard Ferreira, presidente del Sunca explicó a Caras y Caretas el contenido del preacuerdo, el cual consistiría en firmar un convenio con crecimiento de salario, reducción progresiva de la jornada a partir del año 2027 una hora por año llegando al final del Convenio a 40 horas sin pérdida de salario. A su vez implicaría un centro de atención primera infancia en Maldonado; ampliación de libertad sindical para delegados de seguridad, como también atención a problemas de salud mental. En convenio incoproraría la ampliación de políticas de empleo y grupos especiales.