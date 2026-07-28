Mides inauguró el primer centro para mujeres en situación de calle en Salto

En condiciones de especial vulnerabilidad, y mediante un trabajo coordinado con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el centro también podrá recibir a mujeres con sus hijos.

Además, dispondrá de atención médica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a través de la Red de Atención Primaria (RAP), como parte de la coordinación entre el organismo y otros centros de Salto.

Civila destacó que este es el primer dispositivo de estas características en ese departamento y recordó que, hasta ahora, en el interior del país solo existía uno específico para mujeres en situación de calle en Paysandú. El ministro recordó que, históricamente, en la mayor parte del interior del país, los servicios para dicha población finalizaban con el invierno.

“Es parte de la estrategia que anunciamos con el presidente de la República en el mes de abril. Es una concreción dentro de esa estrategia de calle”, afirmó.

“Garantizamos ya a partir del año pasado que en 16 departamentos continuara la respuesta. Salto fue uno. Y ahora estamos dando un paso más. Además de garantizar la respuesta, diversificarla para poder atender mejor a las personas”, señaló.

Trabajo comunitario para reconstruir vínculos e impulsar la inclusión social

Civila valoró el apoyo de distintos organismos e instituciones para concretar el proyecto, entre ellos, el Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y los equipos del Mides, además de organizaciones sociales y vecinos de la zona.

“No queremos que estas respuestas sean para siempre. Queremos que sean una oportunidad para poder salir al trabajo, a la educación, a recomponer los vínculos de las personas”, expresó.

El jerarca remarcó que la situación de calle también está asociada a la ruptura de redes familiares y comunitarias, por lo que resaltó la importancia de una perspectiva de trabajo que involucre al Gobierno y la sociedad.

“Es el Estado, pero es el Estado con la sociedad trabajando juntos, generando un espacio digno de respuesta a las mujeres en situación de calle que encontramos en Salto”, indicó.

Expansión de la respuesta para personas en situación de calle

En la actualidad, el centro aloja a siete u ocho mujeres, aunque dispone de capacidad para ampliar la atención. El espacio incluye varias habitaciones y áreas comunes destinadas a talleres y actividades de formación, con énfasis en la inserción sociolaboral.

El ministro explicó que el ingreso al dispositivo no requiere trámites administrativos y que las personas pueden acceder mediante la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social o a través de los equipos que trabajan en la calle en coordinación con la Policía Comunitaria.

"La situación de calle no puede esperar, no puede burocratizarse, sino que hay que dar respuesta", aseveró.

Civila anunció, además, que el Estado continuará expandiendo este tipo de respuestas en todo el país y adelantó que próximamente Salto dispondrá de viviendas con apoyo y acompañamiento social, otro de los componentes de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

Recordó que, al inicio de la actual administración, había poco más de 5.000 plazas de alojamiento y que hoy el país dispone de más de 9.000. También destacó la implementación de la alerta roja para personas en situación de calle y las acciones de inclusión social y laboral, entre ellas, el programa Uruguay Impulsa, que brinda trabajo protegido a más de 1.000 personas que atravesaron esta situación.

Asimismo, sostuvo que la problemática constituye una prioridad nacional y requiere una respuesta articulada del Gobierno.

“Es una tragedia que tenemos como sociedad y que tenemos que encararla con todo lo que tenemos. El presidente de la República ha sido el primero en decir que acá tiene que trabajar todo el Estado junto. Esta es una prioridad nacional”, concluyó Civila.