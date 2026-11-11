"La Noche de las Librerías" llenará las calles de Montevideo con actividades culturales

Desde la organización destacaron que estas acciones reafirman el compromiso institucional con la difusión del libro y el fortalecimiento de la industria editorial local, promoviendo el consumo de obras nacionales y la interacción directa entre los creadores y sus lectores.

Espectáculos y propuestas complementarias

Además de la oferta bibliográfica, la jornada estará acompañada por intervenciones musicales, performances teatrales y circuitos artísticos que complementarán la experiencia cultural en los distintos corredores habilitados.

Las autoridades departamentales invitaron a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas, las cuales se desarrollarán a lo largo de la tarde y noche, consolidando a Montevideo como un referente regional en la celebración de la cultura escrita y el espacio público compartido.

X Noche de las Librerías en Escaramuza

Viernes 13 de noviembre, desde las 20:00: Feria de libros y vinilos, actividades culturales, descuentos en libros, música y gastronomía.

GRILLA CULTURAL

EN LA CALLE

Toda la noche: Feria de libros / Tienda de vinilos Discomoda + La Mesa de los Discos - Dj set LBR / Gastronomía

20:00: Lucrecia Martel (Argentina) presenta Un destino común. Universos sonoros y dispositivos narrativos para la invención de futuros colectivos. Entrevista a cargo de Natalia Ortiz Maldonado.

21:00: Fernando Cabrera y su dulzura distante. Nos acompaña en la noche con su guitarra y voz.

22:00: Guadalupe Nettel (México): la belleza del monstruo. Entrevista en tres partes con Noelia Carrancio, Soledad Gago y Tania de Tomas.

23:00: Martín Buscaglia junto a sus bochamakers. Martín Ibarburu, Coby Acosta, Juana Buscaglia, Facundo Guiondjian y Tomás Nieves.

00:00: Karibe con K.

EN EL PATIO

20:00: Una ciudad fracturada: reimaginar Montevideo. Alquileres, transporte público y vecindad.

Fernando Filgueira, Víctor Borrás Ramos, Anabel Rieiro y Sebastián Aguiar. Modera: Paula Scorza.

21:00: Fragmentos sin lugar, metapaisajes: voces e imágenes en cruce con Lourdes Silva y Leo Giráldez.

21:30: Cruzar el umbral: reminiscencias y fantasías en el limbo. Salomé Esper (Argentina), Leticia Jorge y Gonzalo Deniz (Franny Glass). Modera: Laura Amaya.

22:30: Performática de Lina Meruane (Chile): Coloquio de las quiltras.

23:00: Esto también es tarot. Elisa Carricajo (Argentina) presenta su libro y propone una tirada colectiva de cartas. Conversan con la autora: Federica Folco y Mercedes Dellatorre.

00:00: BONI: una avant premiere musical. Emiliano Aquino, Diego Pollovero, Agustina Canavesi, Álvaro Cardoso y Nicolás Grieco.