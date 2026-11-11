Herou calificó de "tontería" la acusación de ADEOM sobre un supuesto beneficio al Municipio CH

«Hay un montón de zonas que de noche se hacen, porque por motivos de seguridad los funcionarios municipales hay zonas que de noche no van y esas zonas en el turno nocturno son las que se acceden sin dificultades», explicó.

El jerarca insistió en que la Intendencia está destinando recursos a distintos puntos de la capital y puso como ejemplo los cambios implementados en el oeste de Montevideo. En particular, mencionó al Cerro y otras zonas del Municipio A, donde se retiraron contenedores de la vía pública y se entregaron recipientes intradomiciliarios, además de instalarse islas de disposición de residuos. «El cambio empezó en el oeste de Montevideo», sostuvo Herou, quien aseguró que en lugares como Grecia y el Cerro la transformación del sistema de limpieza ya es visible.

Atrasos y falta de tripulaciones

Más allá del cruce con ADEOM, el director de Desarrollo Ambiental reconoció que la recolección experimentó alteraciones durante los últimos días. Según explicó, entre mayo y fines de octubre el servicio había funcionado con normalidad, pero en los últimos diez o quince días comenzaron a registrarse dificultades.

Herou vinculó parte de los problemas con la reducción de las tripulaciones disponibles y mencionó un dato concreto del último domingo: estaban previstas 20 tripulaciones para salir a trabajar, pero finalmente solamente lo hicieron dos.

El escenario coincide con la decisión de ADEOM de no realizar horas extras desde el viernes, una medida que impacta en la disponibilidad de personal para cumplir con los servicios.

«En las últimas horas hemos tenido algún atraso fruto de algunas situaciones. El fin de semana tuvimos menos tripulaciones de lo normal», reconoció el jerarca.

No obstante, aseguró que la administración ya trabaja para normalizar la recolección y que las dificultades recientes no detendrán la transformación del sistema de limpieza que impulsa la Intendencia.