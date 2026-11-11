Herou calificó de "tontería" la acusación de ADEOM sobre un supuesto beneficio al Municipio CH

La acumulación de basura en distintos barrios de Montevideo abrió un nuevo frente de discusión entre la Intendencia y ADEOM. En medio de los reclamos por contenedores desbordados y demoras en la recolección, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, salió al cruce de las declaraciones de la secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, quien había denunciado que la administración "prioriza al Municipio CH" en detrimento de las zonas periféricas.
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Consultado sobre esa acusación, Herou fue contundente: “Es una tontería”, respondió, y agregó que conoce a Tejera, pero que no quiere debatir con ella a través de los medios de comunicación. La dirigente sindical había señalado que existen zonas donde los atrasos prácticamente no se perciben porque reciben un servicio «casi diario». Como ejemplo mencionó al Municipio CH, al que, según afirmó, la Intendencia considera prioritario. En contrapartida, sostuvo que los municipios D, F, G y A presentan situaciones más complejas, con contenedores desbordados y una menor frecuencia de recolección.
Atrasos por cuestiones operativas y de seguridad
Sin embargo, Herou rechazó que exista un reparto desigual de recursos y explicó que las diferencias en el funcionamiento del servicio también responden a cuestiones operativas y de seguridad. Según detalló, hay zonas de Montevideo a las que los funcionarios no ingresan durante la noche porque no están dadas las condiciones de seguridad, mientras que otros sectores sí pueden ser atendidos en ese horario.
«Hay un montón de zonas que de noche se hacen, porque por motivos de seguridad los funcionarios municipales hay zonas que de noche no van y esas zonas en el turno nocturno son las que se acceden sin dificultades», explicó.
El jerarca insistió en que la Intendencia está destinando recursos a distintos puntos de la capital y puso como ejemplo los cambios implementados en el oeste de Montevideo. En particular, mencionó al Cerro y otras zonas del Municipio A, donde se retiraron contenedores de la vía pública y se entregaron recipientes intradomiciliarios, además de instalarse islas de disposición de residuos. «El cambio empezó en el oeste de Montevideo», sostuvo Herou, quien aseguró que en lugares como Grecia y el Cerro la transformación del sistema de limpieza ya es visible.
Atrasos y falta de tripulaciones
Más allá del cruce con ADEOM, el director de Desarrollo Ambiental reconoció que la recolección experimentó alteraciones durante los últimos días. Según explicó, entre mayo y fines de octubre el servicio había funcionado con normalidad, pero en los últimos diez o quince días comenzaron a registrarse dificultades.
Herou vinculó parte de los problemas con la reducción de las tripulaciones disponibles y mencionó un dato concreto del último domingo: estaban previstas 20 tripulaciones para salir a trabajar, pero finalmente solamente lo hicieron dos.
El escenario coincide con la decisión de ADEOM de no realizar horas extras desde el viernes, una medida que impacta en la disponibilidad de personal para cumplir con los servicios.
«En las últimas horas hemos tenido algún atraso fruto de algunas situaciones. El fin de semana tuvimos menos tripulaciones de lo normal», reconoció el jerarca.
No obstante, aseguró que la administración ya trabaja para normalizar la recolección y que las dificultades recientes no detendrán la transformación del sistema de limpieza que impulsa la Intendencia.