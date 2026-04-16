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Sociedad incautación | contrabando |

De Paraguay a Soriano

Incautación histórica: Aduanas decomisó 4 millones y medio de cigarrillos de contrabando

Decomisaron en Soriano un cargamento de 4.460.000 cigarrillos de contrabando, una de las mayores incautaciones de este producto de la historia del país.

Incautación histórica de cigarrillos en Uruguay.

Incautación histórica de cigarrillos en Uruguay.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó la incautación de casi 4 millones y medio de cigarrillos de contrabando con un valor estimado superior a los U$S 1.300.000, en un operativo realizado en un control de ruta en la localidad de José Enrique Rodó, Soriano. El conductor intentó evadir el mismo, desviándose metros antes, pero fue rápidamente interceptado.

La investigación

En el marco de una investigación de largo aliento, se manejan hipótesis vinculadas a la posible introducción de la mercadería por vía fluvial a través del Río Uruguay desde Argentina, acopiando las mismas en el litoral de nuestro país, para su posterior traslado hacia la zona metropolitana, a fin de ser comercializadas en el mercado local.

En ese contexto, la DNA, con colaboración de la Jefatura de Policía de Soriano, llevó adelante un procedimiento en la localidad de José Enrique Rodó, departamento de Soriano, que culminó con una histórica incautación de cigarrillos.

El operativo se desarrolló el miércoles 15 de abril, cuando equipos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y de la División de Vigilancia Móvil Aduanera, y la Jefatura de Policía de Soriano, realizaban controles de ruta José Enrique Rodó.

Camión con matrícula argentina inspeccionado y chofer detenido

Durante la actuación, se procedió a la inspección de un camión de matrícula argentina, cuyo conductor intentó evadir el control, desviándose metros antes del mismo, siendo posteriormente interceptado a escasa distancia del punto de control.

Al momento de la verificación, el conductor no presentó documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería al territorio nacional. E

n consecuencia, y atendiendo a las circunstancias del procedimiento, se dispuso una inspección más exhaustiva del vehículo, el cual fue trasladado al Puerto de Montevideo para su análisis mediante el uso del nuevo escáner.

En función del resultado del escaneo y la inspección física completa del camión de carga, se detectaron en su interior 112 bultos acondicionados en bolsas negras y encintadas, conteniendo cartones de cigarrillos de origen paraguayo.

Incautación histórica

Se incautaron 3.460.000 cigarrillos marca Gift y 1.000.000 de unidades marca 51, totalizando 4.460.000 cigarrillos de contrabando, siendo una de las mayores incautaciones de cigarrillos de la historia del país.

De acuerdo a la valoración primaria efectuada por la DNA, el cargamento, junto con el vehículo y el semirremolque, alcanzan un valor comercial estimado en aproximadamente 55.500.000 pesos uruguayos (unos U$S 1.300.000).

En el ámbito judicial, la Fiscalía Letrada de Mercedes de 1º Turno dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo, así como la detención del conductor, quien compareció y quedó a disposición de la sede Judicial competente.

FUENTE: Dirección Nacional de Aduanas

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