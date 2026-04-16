Incautación histórica: Aduanas decomisó 4 millones y medio de cigarrillos de contrabando

El operativo se desarrolló el miércoles 15 de abril, cuando equipos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y de la División de Vigilancia Móvil Aduanera, y la Jefatura de Policía de Soriano, realizaban controles de ruta José Enrique Rodó.

Camión con matrícula argentina inspeccionado y chofer detenido

Durante la actuación, se procedió a la inspección de un camión de matrícula argentina, cuyo conductor intentó evadir el control, desviándose metros antes del mismo, siendo posteriormente interceptado a escasa distancia del punto de control.

Al momento de la verificación, el conductor no presentó documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería al territorio nacional. E

n consecuencia, y atendiendo a las circunstancias del procedimiento, se dispuso una inspección más exhaustiva del vehículo, el cual fue trasladado al Puerto de Montevideo para su análisis mediante el uso del nuevo escáner.

En función del resultado del escaneo y la inspección física completa del camión de carga, se detectaron en su interior 112 bultos acondicionados en bolsas negras y encintadas, conteniendo cartones de cigarrillos de origen paraguayo.

Incautación histórica

Se incautaron 3.460.000 cigarrillos marca Gift y 1.000.000 de unidades marca 51, totalizando 4.460.000 cigarrillos de contrabando, siendo una de las mayores incautaciones de cigarrillos de la historia del país.

De acuerdo a la valoración primaria efectuada por la DNA, el cargamento, junto con el vehículo y el semirremolque, alcanzan un valor comercial estimado en aproximadamente 55.500.000 pesos uruguayos (unos U$S 1.300.000).

En el ámbito judicial, la Fiscalía Letrada de Mercedes de 1º Turno dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo, así como la detención del conductor, quien compareció y quedó a disposición de la sede Judicial competente.