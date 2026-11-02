Operativo especial: cortes de tránsito y desvíos de transporte por la visita del papa León XIV

2. Operativo en la Rambla y accesos (Viernes 6 de noviembre)

Con motivo del traslado de la comitiva papal desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la rambla montevideana experimentará un cierre total en ambos sentidos entre las 15:00 y las 19:00 horas:

Hacia el Este: Corte desde Julio Herrera y Obes hasta la zona de Barradas.

Hacia el Centro: Corte desde Carlos María Morales hasta la calle Paraguay.

Nota: Estará prohibido estacionar desde las 08:00 horas del viernes en todo el trayecto de la rambla y sobre la calle Paraguay (desde la rambla hasta 18 de Julio).

3. Ciudad Vieja y Centro

Durante la tarde del viernes, el área comprendida entre las calles Treinta y Tres, Paraguay, 25 de Mayo y la rambla quedará cerrada a la circulación vehicular.

Desvíos de ómnibus: Las líneas de transporte público que habitualmente circulan por Buenos Aires y Plaza Independencia desviarán su recorrido por Liniers hacia San José, transitando por arterias ubicadas al norte de 18 de Julio.

Hacia las 19:00 horas, las restricciones se extenderán a bulevar Artigas (entre Charrúa y Chaná) en sentido norte, desviando el flujo vehicular por avenida Luis Ponce.

4. Zona de Casavalle (Vigente hasta el 10 de noviembre)

En el marco de las actividades previstas en el norte de la ciudad, se estableció una zona de exclusión vehicular sobre la calle Dr. Martirené, la cual mantendrá restricciones operativas y desvíos en líneas locales como la 149, 158, 328 y 396 hasta la conclusión de las actividades barriales.

5. Sábado 7: Universidad Católica y Estadio Centenario

Avenida 8 de Octubre: Desde las 17:00 horas se cortará el tránsito entre bulevar Artigas y avenida Centenario por la visita a la UCU.

Estadio Centenario: Se fijará una zona de exclusión desde avenida Ricaldoni hasta Cataluña entre las 08:00 y las 23:00 horas, dado que el recinto albergará una masiva vigilia de oración presidida por el pontífice.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades exhortan a evitar circular por las zonas de la rambla, el Centro y Ciudad Vieja durante la tarde del viernes 6 de noviembre, sugiriendo el uso de vías de circulación alternativas como avenida Italia o avenida Rivera para los desplazamientos hacia el este de la ciudad. Asimismo, se aconseja consultar de forma permanente los canales oficiales de la comuna para monitorear los desvíos temporales de las líneas de ómnibus.