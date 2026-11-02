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Deportes Club Atlético Peñarol | Solanas | Maldonado

Se van para el este

Operación rescate: Peñarol se encierra en Maldonado buscando ser campeón

El plantel principal se recluirá durante cinco días en régimen de concentración estricta en el complejo Solanas, ubicado en el departamento de Maldonado.

Aguirre prepara la operación rescate de Peñarol se va a Maldonado.

Aguirre prepara la operación rescate de Peñarol se va a Maldonado.
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Por Redacción Caras y Caretas

La reciente igualdad agónica 1-1 frente a Wanderers dejó al descubierto una realidad tan incómoda como urgente para el mundo aurinegro: Peñarol atraviesa un momento crítico de juego, acumula cinco partidos sin conocer la victoria y ve cómo el margen de error en la temporada se reduce drásticamente. Ante este panorama de sequía futbolística y falta de respuestas colectivas, la directiva encabezada por el presidente Ignacio Ruglio y el cuerpo técnico liderado por Diego Aguirre decidieron implementar una medida de carácter drástico con el objetivo indeclinable de defender el liderazgo y no dejar escapar la Tabla Anual.

El detonante del cónclave y de las decisiones tomadas fue el pobre rendimiento exhibido en el último encuentro, donde el equipo careció absoluto de buen fútbol, ideas ofensivas y peso ofensivo. Con la alarmante estadística de no haber registrado remates directos al arco —a excepción del agónico tanto convertido por Luis Angulo sobre la hora que rescató un punto de manera milagrosa—, los carboneros continúan sin encontrar un funcionamiento colectivo que brinde tranquilidad tanto a los protagonistas como a la parcialidad. La falta de fluidez en el juego se ha convertido en una constante preocupante que amenaza los principales objetivos institucionales.

5 días en Solanas

Para contrarrestar esta racha adversa, el plantel principal se recluirá durante cinco días en régimen de concentración estricta en el complejo Solanas, ubicado en el departamento de Maldonado. La medida se extenderá desde este martes hasta el próximo sábado, buscando romper radicalmente con la rutina semanal, aislar al grupo del clima de presión externa y propiciar un espacio de convivencia intensiva que permita forjar un equipo mucho más compacto y enfocado en la recta decisiva del campeonato.

Este aislamiento táctico y anímico encuentra un respiro en el calendario gracias al parate de dos semanas sin fútbol oficial en el medio local, motivado por la visita del Papa León XIV. Dicha pausa otorga al cuerpo técnico el margen ideal de trabajo físico y estratégico antes de afrontar dos finales de máxima exigencia para las aspiraciones del club: la visita a Defensor Sporting en el Parque Franzini y el posterior choque ante Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.

La drástica decisión adoptada por Aguirre y Ruglio encuentra, además, un paralelismo histórico inevitable en las páginas más gloriosas de la institución. En la temporada de 1997, jaqueado por una presión similar y con la obligación imperiosa de alcanzar la gloria, el recordado entrenador Gregorio Pérez blindó al plantel durante tres semanas completas en el complejo Los Aromos. Aquella histórica apuesta de aislamiento total terminó blindando al grupo y cimentando el camino para abrochar de forma inolvidable el segundo quinquenio en la historia de la institución.

Si bien los contextos difieren sustancialmente —las tres semanas en la comodidad de la casa club de antaño frente a los cinco días actuales de concentración en Maldonado—, la esencia filosófica de la medida es absolutamente idéntica: cortar de raíz el ruido exterior, recuperar la memoria colectiva futbolística y transformar el encierro táctico en el impulso anímico necesario para levantar la copa a fin de temporada.

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