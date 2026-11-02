La reciente igualdad agónica 1-1 frente a Wanderers dejó al descubierto una realidad tan incómoda como urgente para el mundo aurinegro: Peñarol atraviesa un momento crítico de juego, acumula cinco partidos sin conocer la victoria y ve cómo el margen de error en la temporada se reduce drásticamente. Ante este panorama de sequía futbolística y falta de respuestas colectivas, la directiva encabezada por el presidente Ignacio Ruglio y el cuerpo técnico liderado por Diego Aguirre decidieron implementar una medida de carácter drástico con el objetivo indeclinable de defender el liderazgo y no dejar escapar la Tabla Anual.
Se van para el este
Operación rescate: Peñarol se encierra en Maldonado buscando ser campeón
El plantel principal se recluirá durante cinco días en régimen de concentración estricta en el complejo Solanas, ubicado en el departamento de Maldonado.