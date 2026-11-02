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Sociedad Río Uruguay |

Buena noticia

Evoluciona favorablemente el militar sobreviviente del trágico ejercicio en el río Uruguay

El teniente segundo Braian Ruiz permanece internado en el Hospital Militar, luego de ser rescatado y reanimado tras el ejercicio en el que murieron tres efectivos.

Militar se recupera satisfactoriamente.

Militar se recupera satisfactoriamente.
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Sale del CTI

Según detalló la fuerza militar a través de un comunicado oficial, dada la constante mejora en su cuadro de salud, las autoridades médicas evalúan en estas horas su traslado desde el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) hacia el área de cuidados intermedios del Hospital Militar. Desde la institución remarcaron que se mantiene un monitoreo constante de su situación y que los nuevos partes médicos se darán a conocer oportunamente.

El trágico episodio ocurrió durante la noche del viernes en el marco de un ejercicio de buceo táctico que derivó en una emergencia. Como consecuencia del siniestro, tres efectivos del Ejército perdieron la vida, convirtiendo la jornada en una de las mayores tragedias recientes para las Fuerzas Armadas. Las causas y circunstancias en las que se desarrollaron los hechos continúan siendo objeto de investigación.

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