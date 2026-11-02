El Ejército Nacional informó este domingo que el teniente segundo Braian Ruiz, único sobreviviente del fatídico entrenamiento de buceo nocturno realizado el pasado viernes en el río Uruguay, a la altura de Fray Bentos, presenta una evolución clínica favorable. Ruiz, integrante del Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6, había sido rescatado del agua con vida y debió ser reanimado en el lugar antes de su traslado de urgencia a un centro asistencial.
Buena noticia
Evoluciona favorablemente el militar sobreviviente del trágico ejercicio en el río Uruguay
El teniente segundo Braian Ruiz permanece internado en el Hospital Militar, luego de ser rescatado y reanimado tras el ejercicio en el que murieron tres efectivos.