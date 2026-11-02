Evoluciona favorablemente el militar sobreviviente del trágico ejercicio en el río Uruguay

El trágico episodio ocurrió durante la noche del viernes en el marco de un ejercicio de buceo táctico que derivó en una emergencia. Como consecuencia del siniestro, tres efectivos del Ejército perdieron la vida, convirtiendo la jornada en una de las mayores tragedias recientes para las Fuerzas Armadas. Las causas y circunstancias en las que se desarrollaron los hechos continúan siendo objeto de investigación.