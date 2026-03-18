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Sociedad

medidas de urgencia

OSE comenzó a disminuir presión de agua en área metropolitana ante avance de la sequía

La medida se explica en la necesidad de "preservar las reservas disponibles y a sostener el abastecimiento de agua potable a la población”.

OSE toma medidas ante la sequía.

OSE toma medidas ante la sequía.

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La acción medida se aprobó de acuerdo con lo establecido en el protocolo vigente para situaciones de sequía, se ingresó en la denominada segunda etapa o fase de excepcionalidad.

Indica la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) esto "implica la adopción de medidas operativas orientadas a preservar las reservas disponibles y a sostener el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas para la población".

En este sentido, "se dispuso la reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema metropolitano, con el objetivo de optimizar el uso del recurso y minimizar eventuales afectaciones en el servicio".

Asimismo, la empresa resolvió reforzar el trabajo de las cuadrillas destinadas a la detección y reparación de pérdidas en la red de distribución.

Indica que actualmente, el 90 % de los reclamos vinculados a problemas de abastecimiento son atendidos en plazos inferiores a las 20 horas, desempeño que se procura consolidar mediante el fortalecimiento de los equipos operativos.

En paralelo, indica el organismo que "se vienen reacondicionando perforaciones destinadas a la extracción de agua subterránea, las cuales serán activadas únicamente en caso de que la evolución de la situación hídrica así lo requiera".

Agua del Río de la Plata

Por otra parte, el presidente del organismo, Pablo Ferreri, confirmó que desde hace unos días se está tomando agua del Río de la Plata para proveer de Agua " Potable" a la zona Metropolitana. Por eso se solicita a la población tomar las precauciones correspondientes.

Quiénes corren riesgo: adultos mayores, niños pequeños, ciudadanos con :

enfermedades cardíacas, renales, respiratorias y oncológicas.

Recomienda, además, hervir el agua para beber, no en jarra eléctrica (no llega al punto de ebullición), así como también para cocinar, lavar frutas y verduras.

Realizar baños con agua no muy caliente, preferentemente con un ventanal o extractor de aire y por él menor tiempo posible.

En lo posible beber agua mineral .

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