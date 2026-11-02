Puerto de Montevideo: Corte en la entrada por conflicto con obra del Canal Martín García

A las 9 horas una delegación sindical concurrirá al MTSS a rechazar “de plano la última propuesta realizada” para que tres marinos uruguayos “integren la plantilla de personal abocado a estos trabajos”, sostuvieron en un comunicado. “La mencionada propuesta continúa siendo absolutamente insuficiente, violatoria de las leyes y prácticamente una burla al reclamo del sector”, resaltaron.

A partir de las 9.30 horas del martes en el ingreso norte del puerto se realizara una asamblea “a los efectos de analizar los próximos pasos a dar y denunciar la violación del Estado uruguayo de la Ley 19.078 que establece responsabilidades y obligaciones en obras como la del dragado del canal Martín García”, advirtieron.

Implicancias

“Este es el desarrollo que defienden la CARP y el Gobierno uruguayo, una inversión millonaria con recursos de nuestro país en la que nuestros profesionales no tienen las oportunidades laborales que reclamamos”, se preguntaron.

“Uruguay forma marinos, invierte en educación y cuenta con trabajadores capacitados. No aceptamos que el dinero público contribuya al desarrollo de grandes obras mientras la mano de obra nacional queda relegada”, denunciaron.

“No alcanza con hablar de soberanía en los discursos mientras se desatiende a quienes también la representan: sus trabajadores”, cuestionaron. “La soberanía en el mar o el río no solo se ejerce con barcos de guerra sino también con la Marina Mercante”, recordaron. “Con inversiones estratégicas tiene que haber empleo nacional, porque la soberanía y la ley también se la debe aplicar a las multinacionales”, concluyeron.