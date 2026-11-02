A 100 años del nacimiento de Ángel Rama, su hijo reflexiona sobre el legado del intelectual

El rol de la prensa y de publicaciones periódicas como el semanario Marcha también ocupó un lugar central en el análisis. Según explicó, la generación del 39 estuvo fuertemente vinculada a ese medio, impulsada por un fenómeno clave: "el incremento de la demanda de la clase media de publicaciones y de lectura, la búsqueda y la avidez de la lectura".

"Las clases medias empiezan a desarrollar un pensamiento crítico, empiezan a mirar la realidad distinta y en ese sentido utilizan la palabra, el análisis, el pensamiento y, de alguna forma, en ese proceso medios de comunicación como Marcha empiezan a tener un peso mayor", añadió

Por otro lado, el entrevistado recuerda que su padre fue uno de los creadores de la editorial Arca, fundada en 1962, a lo que le siguió un proceso en el que varias editoriales comenzaron a publicar, surgiendo años después, por ejemplo, las series de la Enciclopedia Uruguaya y los Cuadernos de Banda Oriental. "Hubo una eclosión de la lectura, una demanda de pensamiento y eso fue, en parte, con equipos intelectuales que empezaron a pensar la realidad, a cambiar los paradigmas o incorporar nueva perspectiva y también un conjunto de desarrollo de medios", relató.

¿Qué aportan hoy los medios al pensamiento crítico?

Al contrastar el peso histórico de Marcha con la función de los medios actuales en la construcción del pensamiento crítico, el entrevistado planteó que se atraviesa una transformación tecnológica radical. En este sentido, sostuvo que "aparecen ya no los canales analógicos de aire como la radio y la televisión, sino el streaming", al tiempo que emerge un escenario inédito impulsado por la inteligencia artificial donde "efectivamente hace pocos días un supermercado grande de Uruguay contrató una empresa para que le haga 300 canciones con IA para no tener que pagar a Agadu".

Esta irrupción tecnológica plantea interrogantes sobre el futuro de las formas tradicionales de comunicación y creación. Según señaló el entrevistado, "la expansión de la IA es enorme, como fue en su época la televisión o la computadora", lo que pone sobre la mesa preguntas sobre si la acción de escribir se va a mantener.

No obstante, frente a la interrogante de cómo influye la masificación de medios y portales digitales en la formación de un pensamiento crítico, el entrevistado destacó la importancia de la multiplicidad de miradas. "Yo creo que, en la medida que más gente accede a la información, más medios y más diversidad, las cabecitas cambian mucho más [...], va permitiendo que a más gente le prenda la cabecita con nuevas ideas, con nuevas perspectivas", expresó.

En su lectura, "mientras la sociedad se polariza en blancos y negros, los medios de comunicación nos dan muchísimos más matices". A su entender, "el tema es convivir con la diversidad, que es lo que cuesta".

"Cuando uno analiza el libro del viejo ve los enormes matices de la literatura. Puede haber un pensamiento crítico, pero por dentro hay mucha diversidad", reflexionó.